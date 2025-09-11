RĂZBOI în Ucraina, ziua 1296. Drone în Polonia. Zelenski atacă Occidentul pentru „lipsa de acțiune”

Războiul din Ucraina a intrat joi, 11 septembrie 2025, în a 1.296-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns „lipsa de acțiune” a liderilor occidentali în urma interceptării, miercuri dimineața, de către Polonia a unor presupuse drone rusești care au intrat în spațiul său aerian.

Zelenski: „Rusia nu a primit un răspuns ferm”

„Au existat multe declarații, dar până acum există doar o lipsă de acțiune”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic, apreciind că „Rusia nu a primit un răspuns ferm, care s-ar traduce prin măsuri concrete”.

Zelenski a afirmat că apariția acestor drone pe teritoriul polonez a fost o „manevră calculată a Rusiei pentru a testa limitele posibilului și răspunsul țărilor NATO”.

De asemenea, liderul de la Kiev a indicat că a discutat telefonic cu premierul polonez Donald Tusk și premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni și secretarul general al NATO, Mark Rutte. El a spus că s-a oferit sa împărtășească experiența Ucrainei în combaterea dronelor.

Cel puțin 19 drone au pătruns în spațiul aerian polonez miercuri dimineața devreme, determinând armata poloneză, precum și alte aeronave și sisteme de apărare aeriană ale unor aliați precum Țările de Jos, Germania și Italia, să respingă intruziunea sub coordonarea Comandamentului aerian al NATO.

Guvernul polonez a calificat incidentul drept „un act de agresiune”, în timp ce Rusia a negat „orice intenție de a ataca Polonia” și și-a exprimat disponibilitatea de a deschide consultări cu această țară.

