RĂZBOI în Ucraina, ziua 1314. Au fost identificați comandanții ruși vinovați de crimele de război din Bucea

Războiul din Ucraina a intrat luni, 29 septembrie 2025, în a 1.314-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

O anchetă a publicației The Sunday Times a dezvăluit identitatea a 13 comandanți ruși responsabili pentru masacrul din Bucea, din 2022.

Cine era cel mai înalt ofițer rus din Ucraina

Printre aceștia se numără colonelul general Alexander Chayko, cel mai înalt ofițer rus din Ucraina la începutul războiului, și colonelul Azatbek Omurbekov, supranumit „Măcelarul din Bucha”.

Ancheta, realizată cu ajutorul avocaților și al anchetatorilor independenți, este prima care prezintă dovezi împotriva tuturor soldaților de rang înalt implicați în atrocitățile comise între februarie-martie 2022. Peste 80 de soldați aflați sub comanda acestor ofițeri au fost deja identificați.

Forțele ruse au ocupat Bucea timp de 29 de zile, perioada în care au comis execuții, torturi, violuri și jafuri. După retragerea trupelor ruse, au fost găsite peste 500 de cadavre ale civililor, inclusiv peste 100 îngropate într-o groapă comună.

Organizațiile pentru drepturile omului califică aceste acțiuni drept curățare etnică și crimă împotriva umanității.

Moscova neagă acuzațiile și susține că atacul a fost înscenat.

