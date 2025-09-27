RĂZBOI în Ucraina, ziua 1312. „Zelenski ar face bine să negocieze, dacă nu vrea să piardă întreaga țară”

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 27 septembrie 2025, în a 1.312-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, l-a îndemnat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să negocieze cu Rusia, dacă nu vrea să piardă întreaga țară.

„Pe masă există o propunere bună”

În opinia sa, cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu să oprească avansul armatei ruse.

„Pe masă există o propunere bună privind Ucraina, care a fost transmisă în Alaska președintelui american Donald Trump și dusă la Washington pentru a fi analizată și dezbătută. O propunere foarte bună”, a declarat Lukașenko la televiziunea publică din Rusia, după întâlnirea cu Vladimir Putin.

Lukașenko, aliat al Kremlinului, a adăugat că, dacă Kievul nu acceptă dialogul, „lucrurile vor fi și mai grave, ei vor pierde toată Ucraina”.

„Ar fi trebuit să se oprească atunci (n.r. – în 2022, la negocierile de la Istanbul). Ar fi avut controlul asupra întregii părți de est, cu excepția Crimeii. Nu s-au oprit și au pierdut estul. Dacă nu se opresc acum, în opinia mea, vor pierde întreaga Ucraină” – Aleksandr Lukașenko

Președintele belarus, care în timpul întâlnirii cu Putin a ascultat un raport al Statului Major al armatei ruse despre evoluția războiului în Ucraina, a avertizat că „mai târziu, va fi foarte dificil să oprești armata rusă”.

Lukașenko vorbește de consultări

De asemenea, Lukașenko a comentat recentele declarații amenințătoare ale lui Zelenski de a bombarda Palatul Kremlin și de a-i forța pe liderii ruși să se ascundă în buncăre:

„Se poate spune și declara orice. Dar, oare, ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar bombarda Bankovaia (n.r. – sediul președinției ucrainene)? Volodimir Oleksandrovici (n.r. – Zelenski) trebuie să se calmeze!”.

Mai departe, liderul belarus a adăugat că și-ar dori „pur și simplu să vorbească” preț de câteva minute cu liderul ucrainean – „Trebuie să vă spun: cred că a sosit momentul să începem consultările”.

Cu negocierile ruso-ucrainene în impas și recenta schimbare de ton a lui Donald Trump cu privire la acest conflict, șansele de a se pune capăt războiului și de a se ajunge la un acord între cele două părți devin extrem de mici.

Lukașenko și Putin au avut, vineri, o întâlnire de peste 5 ore, după ce președintele belarus a participat la un forum, la Moscova, pe probleme legate de energia atomică.

