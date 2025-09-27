RĂZBOI în Ucraina, ziua 1312. „Zelenski ar face bine să negocieze, dacă nu vrea să piardă întreaga țară”

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 27 septembrie 2025, în a 1.312-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, l-a îndemnat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să negocieze cu Rusia, dacă nu vrea să piardă întreaga țară.
În opinia sa, cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu să oprească avansul armatei ruse.
„Pe masă există o propunere bună privind Ucraina, care a fost transmisă în Alaska președintelui american Donald Trump și dusă la Washington pentru a fi analizată și dezbătută. O propunere foarte bună”, a declarat Lukașenko la televiziunea publică din Rusia, după întâlnirea cu Vladimir Putin.
Lukașenko, aliat al Kremlinului, a adăugat că, dacă Kievul nu acceptă dialogul, „lucrurile vor fi și mai grave, ei vor pierde toată Ucraina”.
„Ar fi trebuit să se oprească atunci (n.r. – în 2022, la negocierile de la Istanbul). Ar fi avut controlul asupra întregii părți de est, cu excepția Crimeii. Nu s-au oprit și au pierdut estul. Dacă nu se opresc acum, în opinia mea, vor pierde întreaga Ucraină” – Aleksandr Lukașenko
Președintele belarus, care în timpul întâlnirii cu Putin a ascultat un raport al Statului Major al armatei ruse despre evoluția războiului în Ucraina, a avertizat că „mai târziu, va fi foarte dificil să oprești armata rusă”.
De asemenea, Lukașenko a comentat recentele declarații amenințătoare ale lui Zelenski de a bombarda Palatul Kremlin și de a-i forța pe liderii ruși să se ascundă în buncăre:
„Se poate spune și declara orice. Dar, oare, ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar bombarda Bankovaia (n.r. – sediul președinției ucrainene)? Volodimir Oleksandrovici (n.r. – Zelenski) trebuie să se calmeze!”.
Mai departe, liderul belarus a adăugat că și-ar dori „pur și simplu să vorbească” preț de câteva minute cu liderul ucrainean – „Trebuie să vă spun: cred că a sosit momentul să începem consultările”.
Cu negocierile ruso-ucrainene în impas și recenta schimbare de ton a lui Donald Trump cu privire la acest conflict, șansele de a se pune capăt războiului și de a se ajunge la un acord între cele două părți devin extrem de mici.
Lukașenko și Putin au avut, vineri, o întâlnire de peste 5 ore, după ce președintele belarus a participat la un forum, la Moscova, pe probleme legate de energia atomică.
