Război în Ucraina, ziua 1495. Zelenski: „Într-o singură săptămână, rușii au folosit peste 3000 de drone, 1450 de bombe și 40 de rachete”
Războiul din Ucraina a intrat luni, 30 martie 2026, în a 1495-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean a spus că Rusia a intensificat atacurile asupra țării sale și a cerut colaborare internațională pentru sisteme de apărare mai puternice.

„Rușii nu își reduc efortul de război”

Volodimir Zelenski a vorbit despre numărul mare al atacurilor lansate de Rusia în ultima săptămână. Potrivit datelor prezentate de acesta, printr-un videoclip pe Facebook, forțele rusești au folosit mii de drone, bombe aeriene ghidate și rachete asupra teritoriului ucrainean.

„Numai în această săptămână, Rusia a folosit peste 3000 de drone de atac împotriva orașelor și comunităților noastre, precum și peste 1450 de bombe aeriene ghidate și 40 de rachete de diferite tipuri. Rușii nu își reduc efortul de război împotriva statului și poporului nostru și, în același timp, investesc deschis în prelungirea unui alt război care duce la destabilizarea globală”, a declarat președintele ucrainean.

El a mai spus că tipurile de arme utilizate în Ucraina sunt similare cu cele folosite și în alte regiuni unde situația este serioasă, inclusiv în Orientul Mijlociu și zona Golfului.

În acest context, Zelenski a cerut reacții imediate din partea partenerilor internaționali: „Trebuie să construim sisteme de apărare comune și moderne, dovedite în război. Trebuie să dezvoltăm producția comună de arme moderne și eficiente. Trebuie să ne unim capacitățile, astfel încât oamenii să poată trăi în pace în Europa, Orientul Mijlociu și în alte părți ale lumii”.

În paralel, autoritățile ucrainene au analizat capacitățile de apărare ale altor state. Evaluările realizate de specialiști au arătat faptul că există soluții pentru întărirea sistemelor de apărare aeriană, inclusiv în state precum Qatar.

