Război în Ucraina, ziua 1490. Port rusesc la Marea Baltică, lovit de drone

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 25 martie 2026, în a 1.490-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Importantul port rusesc Ust-Luga, situat în Golful Finlandei, precum și o infrastructură energetică din sud au fost lovite în cursul nopții de marți spre miercuri în atacuri aeriene ucrainene, au anunțat autoritățile locale.

Rușii au făcut prăpăd marți

Atacul ucrainean a venit la nici 24 de ore după ce un val de „peste 400 de drone” a lovit Ucraina, în ceea ce mulți au descris ca fiind unul dintre cele mai mari atacuri în plină zi. Totul, după o noapte care fusese marcată de lovituri masive cu rachete.

„Au lansat peste 400 de drone între orele 09:00 și 16:00. La această scară, este practic un atac fără precedent. Nu-mi amintesc să fi existat atacuri în timpul zilei cu un număr atât de mare de drone”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, Iuri Ignat.

La Liov, un oraș important situat la sute de kilometri de front, dronele rusești au lovit centrul istoric, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, au anunțat autoritățile.

Ministrul de Externe, Andrii Sîbiga, a denunțat pe X atacul cu drone de fabricație iraniană: „Pe parcursul zilei, Rusia a terorizat numeroase orașe din Ucraina cu roiuri de drone Shahed – Liov, Ternopil, Vinița, Ivano-Frankivsk, Jitomir, Zaporojie, Dnipro și altele. Rusia face exact ceea ce face regimul iranian în Orientul Mijlociu, însă în inima Europei”.

Cu o noapte înainte, luni spre marți, Rusia a lansat 392 de drone și 34 de rachete, dintre care 365 și, respectiv, 25 au fost interceptate.

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front