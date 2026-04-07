Război în Ucraina, ziua 1503. Fabrică chimică din Rusia, lovită de drone. Ce propunere a înaintat Zelenski

Război în Ucraina, ziua 1503. Fabrică chimică din Rusia, lovită de drone. Ce propunere a înaintat Zelenski
Război în Ucraina, ziua 1503. Fabrică chimică din Rusia, lovită de drone / foto ilustrativ, sursa: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat marți, 7 aprilie 2026, în a 1503-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

O fabrică chimică din Rossosh, regiunea Voronej, a fost lovită de drone ucrainene, a relatat canalul independent de Telegram Exilenova Plus.

Rossosh, la 50 de km de graniță

Se pare că a fost lovită fabrica Minudobrenia. Unitatea produce amoniac, azotat de amoniu și acid azotic, care sunt componente cheie ale explozivilor și muniției, potrivit The Kyiv Independent. Un incendiu la patru kilometri de amplasament a fost semnalat de publicația independentă rusă Astra, în contextul unui atac cu drone.

Șase drone au fost doborâte deasupra regiunii Voronej, a declarat guvernatorul Alexander Husev, adăugând că o persoană a fost rănită în urma atacului. De asemenea, patru locuințe au fost avariate în urma atacului cu drone.

Rossosh este situat la doar aproximativ 50 de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia și la aproximativ 130 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina din regiunea Harkov. Ucraina lovește în mod regulat infrastructura din adâncul Rusiei, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Kievul propune Moscovei un armistițiu

În același timp, Ucraina a înaintat Rusiei o propunere, prin intermediul mediatorilor americani, pentru un armistițiu privind atacurile care vizează infrastructura energetică a ambelor țări.

„Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra sectorului nostru energetic, vom fi gata să facem același lucru. Iar această propunere din partea noastră – transmisă de americani – a fost comunicată părții ruse”, a declarat Zelenski.

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Cazul care a scos la iveală cum Europol atacă polițiștii. IPJ Botoșani în centrul scandalului
11:55
Cazul care a scos la iveală cum Europol atacă polițiștii. IPJ Botoșani în centrul scandalului
CONTROVERSĂ Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat „ouăle cu picioare” de peste 500 de euro bucata somează Primăria să le îndepărteze
11:44
Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat „ouăle cu picioare” de peste 500 de euro bucata somează Primăria să le îndepărteze
AFACERI Două mari lanțuri de fitness, cu fonduri de investiții în spate, își extind activitatea în Iași. Sălile mici din oraș, amenințate cu dispariția
11:11
Două mari lanțuri de fitness, cu fonduri de investiții în spate, își extind activitatea în Iași. Sălile mici din oraș, amenințate cu dispariția
JUSTIȚIE Bătălia finală pentru conducerea marilor parchete. Procurorii respinși de CSM, audiați din nou la Ministerul Justiției
10:58
Bătălia finală pentru conducerea marilor parchete. Procurorii respinși de CSM, audiați din nou la Ministerul Justiției
RELIGIE Sfântul care este pomenit pe 7 aprilie. Povestea mucenicului răstignit în Vinerea Mare
10:56
Sfântul care este pomenit pe 7 aprilie. Povestea mucenicului răstignit în Vinerea Mare
Mediafax
Presa maghiară: Dacia, situație extrem de gravă: România nu mai poate produce noile modele de mașini, mii de oameni riscă să rămână fără loc de muncă
Digi24
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și primește îngrijiri medicale
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Adevarul
Valul de concedieri din 2026 mătură România. Marile companii care au început deja disponibilizările masive
Mediafax
Un parc din București va purta numele Donald Trump. Anunțul oficial
Click
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Umorul este un instrument esențial pentru o îmbătrânire sănătoasă
EXCLUSIV Cristoiu anunță că va începe o campanie în rândul influencerilor: ”Ce bine e fără mașini. Se va pregăti populația pentru criza carburanților”
11:54
Cristoiu anunță că va începe o campanie în rândul influencerilor: ”Ce bine e fără mașini. Se va pregăti populația pentru criza carburanților”
ACCIDENT Un tren cu 350 de pasageri s-a ciocnit cu un convoi militar în Franța. 27 de răniți, mecanicul de locomotivă a decedat
11:53
Un tren cu 350 de pasageri s-a ciocnit cu un convoi militar în Franța. 27 de răniți, mecanicul de locomotivă a decedat
MISIUNE SPAȚIALĂ Moment emoționant la peste 400.000 km de Pământ: un crater de pe Lună, botezat în memoria marii iubiri a comandantului Artemis II
11:50
Moment emoționant la peste 400.000 km de Pământ: un crater de pe Lună, botezat în memoria marii iubiri a comandantului Artemis II
HOROSCOP Zodia care primește protecție divină până în ziua de Paște, pe 12 aprilie 2026
11:47
Zodia care primește protecție divină până în ziua de Paște, pe 12 aprilie 2026
SPORT Specialiștii cred că Universitatea Craiova e FAVORITĂ să devină campioană, dar Filipe Coelho are alt scenariu: „Nu sunt de acord”
11:47
Specialiștii cred că Universitatea Craiova e FAVORITĂ să devină campioană, dar Filipe Coelho are alt scenariu: „Nu sunt de acord”
ECONOMIE Bloomberg avertizează că BNR menține cele mai mari rate ale dobânzilor din UE. Scumpirea combustibilului ar putea duce inflația spre două cifre
11:35
Bloomberg avertizează că BNR menține cele mai mari rate ale dobânzilor din UE. Scumpirea combustibilului ar putea duce inflația spre două cifre

