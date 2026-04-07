Război în Ucraina, ziua 1503. Fabrică chimică din Rusia, lovită de drone. Ce propunere a înaintat Zelenski

Războiul din Ucraina a intrat marți, 7 aprilie 2026, în a 1503-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

O fabrică chimică din Rossosh, regiunea Voronej, a fost lovită de drone ucrainene, a relatat canalul independent de Telegram Exilenova Plus.

Rossosh, la 50 de km de graniță

Se pare că a fost lovită fabrica Minudobrenia. Unitatea produce amoniac, azotat de amoniu și acid azotic, care sunt componente cheie ale explozivilor și muniției, potrivit The Kyiv Independent. Un incendiu la patru kilometri de amplasament a fost semnalat de publicația independentă rusă Astra, în contextul unui atac cu drone.

Șase drone au fost doborâte deasupra regiunii Voronej, a declarat guvernatorul Alexander Husev, adăugând că o persoană a fost rănită în urma atacului. De asemenea, patru locuințe au fost avariate în urma atacului cu drone.

Rossosh este situat la doar aproximativ 50 de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia și la aproximativ 130 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina din regiunea Harkov. Ucraina lovește în mod regulat infrastructura din adâncul Rusiei, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Kievul propune Moscovei un armistițiu

În același timp, Ucraina a înaintat Rusiei o propunere, prin intermediul mediatorilor americani, pentru un armistițiu privind atacurile care vizează infrastructura energetică a ambelor țări.

„Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra sectorului nostru energetic, vom fi gata să facem același lucru. Iar această propunere din partea noastră – transmisă de americani – a fost comunicată părții ruse”, a declarat Zelenski.

