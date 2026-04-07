Prima pagină » Actualitate » Cu cât se vinde un miel la o stână digitalizată din județul Vaslui. Cât plătești pentru un kilogram în viu

Galerie Foto 9
Paștele se apropie cu pași repezi, iar mulți dintre cetățenii români își fac ultimele cumpărături. Pe listă se află nu doar ingredientele necesare pentru cozonaci și pască, ci și carnea de miel. Un fermier din comuna Duda-Epureni, județul Vaslui, a relatat că anul acesta prețul la „carnea de miel, pe care-l vindem clienților direct, să fie la fel cu cel cu care am livrat la angro la arabi”. Vezi mai jos cu cât se vinde un miel la o stână digitalizată.

Carnea de miel este unul dintre alimentele des achiziționate în perioada Sărbătorilor Pascale. În unele piețe din România, un kilogram poate să ajungă să coste chiar și 70 de lei. Prețurile se diferențiază în funcție de regiune și producătorii locali. De pildă, în București, carcasa se vine cu 55 – 65 de lei per kilogram. În Altfel, la Iași, un miel în viu se vine cu 22 – 25 de lei per kilogram. Vezi aici mai multe prețuri.

Cu mai bine de o lună înainte de Paște s-a vorbit, de altfel, despre faptul că prețul cărnii de miel va fi mai mare. A fost o preconizare care a avut la bază mai mulți factori. Vezi AICI.

Cu cât se vinde un miel viu?

Fermierul a precizat că „un miel bun” are un preț între 400 și 500 de lei. Un kilogram în viu costă 25 de lei.

„Noi preferăm să vindem mieii direct de la stână în viu și fiecare să îi sacrifice acasă. Așa știu și ei ce cumpără și calitatea mielului. Prețul în viu este de 25 de lei pe kilogram și cu 400-500 de lei cumperi un miel bun, din care o familie se poate descurca de Paște.

La carcasă, prețul la carnea de miel este de 40 de lei/kg, dacă carcasa are peste 15 kg sau 45 de lei/kg, dacă este sub această greutate. Avem carcase de 10, 12, 15 sau chiar și de 20 de kilograme”, a spus fermierul pentru Vremea Nouă.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Envato / Mediafax Foto

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe