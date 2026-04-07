Bătălia finală pentru conducerea marilor parchete. Procurorii respinși de CSM, audiați din nou la Ministerul Justiției

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, îi reaudiază astăzi pe cei trei procurori propuși pentru funcții-cheie în sistemul judiciar, dar care au primit aviz negativ de la CSM. Decizia finală urmează să ajungă pe masa președintelui Nicușor Dan.

Procedura de astăzi este obligatorie conform legii, după ce Secția pentru Procurori a CSM a respins candidaturile Cristinei Chiriac (propusă procuror general), Marinelei Mincă (adjunct DNA) și lui Gill-Julien Grigore-Iacobici (adjunct DIICOT).

Președintele Nicușor Dan pregătește verdictul final

După finalizarea acestor reaudieri, ministrul Radu Marinescu are două opțiuni: fie renunță la aceste nume, fie trimite propunerile către Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a anunțat deja că a făcut o analiză amplă candidaților și că opiniile sale diferă semnificativ de speculațiile din mediul online.

„Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru că în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine, să iau o decizie informată. Și față de această analiză amplă pe care am făcut-o…Ca să o spun și mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează în social media. Adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au participat la concurs, fie au fost selectați. Dar nu vreau să mă antepronunț în momentul ăsta”, a spus președintele Nicușor Dan.

Miza mandatelor de trei ani în justiție

Șeful statului are la dispoziție maximum 60 de zile pentru a semna decretele de numire sau pentru a refuza, motivat, aceste candidaturi. Noii șefi ai marilor parchete vor avea mandate de trei ani, cu posibilitatea unei singure reînnoiri.

