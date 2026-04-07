Criză în armata SUA. Unii comandanți ar putea sfida ordinul lui Trump privind lovirea infrastructurii civile a Iranul: „Este ilegal”

Mihai Tănase
Un general american în retragere avertizează că lideri militari din SUA ar putea refuza ordinele lui Donald Trump de a lovi infrastructura civilă a Iranului, invocând încălcarea dreptului internațional și a Convențiilor de la Geneva.

O posibilă criză fără precedent se conturează în interiorul armatei Statele Unite, după ce un general în retragere a sugerat că mai mulți comandanți ar putea refuza să execute ordinele președintelui Donald Trump privind distrugerea infrastructurii civile din Iran, potrivit Mediafax.ro.

Donald Trump – Foto – Mediafax

Mark Hertling a declarat că există îngrijorări serioase în rândul militarilor cu privire la legalitatea unor astfel de ordine.

„Ești în primul rând loial Constituției. Ești, de asemenea, loial superiorilor tăi dacă dau… ordine legale. Dacă încep să dea ordine ilegale, găsești o modalitate de a-i respinge și de a te asigura că își ajustează abordarea. Dar ești, de asemenea, loial soldaților care se află sub comanda ta”, a explicat generalul american.

„Nu pot respecta un ordin ilegal”

Potrivit generalului, comandanții americani ar putea invoca legislația internațională pentru a refuza executarea unor ordine considerate ilegale.

„Își vor spune: «Nu pot respecta un ordin ilegal, nu pot ordona lucruri pe care știu că sunt absolut greșite.»”, a adăugat generalul SUA.

Declarațiile vin în contextul amenințărilor lansate de Donald Trump privind atacarea infrastructurii civile iraniene, inclusiv poduri și centrale electrice, dacă Teheranul nu respectă ultimatumul impus de Washington. Astfel de acțiuni ar putea încălca prevederi esențiale ale Convențiile de la Geneva, care interzic atacurile asupra infrastructurii civile în lipsa unor justificări militare clare.

Amintim că președintele american a avertizat că Iranul riscă distrugeri masive dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„Adică demolarea completă. Nu vor avea poduri, nu vor avea centrale electrice”, a declarat Trump, adăugând că atacurile ar putea reduce țara la „epoca de piatră”.

