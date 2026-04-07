Lovitură în plin pentru FCSB. Mai sunt 6 etape și echipa lui Mirel Rădoi nu mai poate face nimic

FCSB primește o lovitură în plin la mijloc de play-out. Mai sunt 6 etape de disputat și echipa antrenată de Mirel Rădoi are noi probleme. De data aceasta, este vorba despre „blestemul” accidentărilor.

Vedeta formației, atacantul Daniel Bîrligea (25 de ani), s-a accidentat și poate rata tot sezonul.

Bîrligea, absență de 6 săptămâni?

Din păcate pentru fanii „roș-albaștrilor”, Bîrligea ar putea lipsi de pe teren aproximativ 6 săptămâni. Astfel, el va rata ultimele partide din play-out pe care le mai are de disputat trupa lui Rădoi.

Daniel Bîrligea a fost titular în echipa națională la barajul cu Turcia, de la Istanbul. România a pierdut, scor 0-1, iar „vârful” de la FCSB a jucat 87 de minute. După meci, „Bîrli-gol” a acuzat dureri musculare în zona coapsei. Chiar și așa, a fost pe teren o repriză și la Bratislava, în „amicalul” pierdut cu Slovacia, scor 0-2. În acest joc el a deviat mingea în propria poartă, autogolul său ducând la modificarea tabelei, în startul partidei.

Mirel Rădoi nu l-a convocat pentru deplasarea de la Botoșani (înfrângere pentru FCSB, scor 2-3). Rămas la București, Daniel Bîrligea a efectuat un RMN, iar rezultatele primite nu sunt deloc bune. Se pare că atacantul va lipsi o perioadă lungă de timp, cel puțin 6 săptămâni.

Foarte probabil, el va rata toate jocurile rămase din play-out. Iată programul FCSB până la final:

Oțelul Galați – etapa 4, acasă

Farul Constanța – etapa 5, deplasare

Petrolul Ploiești – etapa 6, acasă

Csikszereda Miercurea Ciuc – etapa 7, deplasare

Unirea Slobozia – etapa 8, acasă

Hermannstadt – etapa 9, deplasare

Ce variante are Rădoi

Daniel Bîrligea a avut un sezon în nota echipei: 13 goluri și 6 pase decisive în 37 de meciuri disputate pentru FCSB. Accidentarea sa vine în cel mai prost moment posibil, când echipa a coborât pe 2 în play-out și luptă pentru asigurarea unui loc în barajul de calificare pentru Conference League. Semifinala va avea loc pe 23 sau 24 mai, iar finala barajului, pe 31 mai.

Fără Bîrligea, Mirel Rădoi se bazează pentru ofensivă pe Mamadou Thiam, Alexandru Stoian și David Miculescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un patron din Superliga e ULUIT de gestul lui Florin Tănase: „Rar mai găsești fotbaliști ca acest băiat”