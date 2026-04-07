Noi tensiuni în Guvernul Bolojan. Ministrul Agriculturii vrea să ajute fermierii români cu motorină mai ieftină. Cine blochează proiectul

Noi tensiuni în Guvernul Bolojan. Ministrul Agriculturii vrea să ajute fermierii români cu motorină mai ieftină. Cine blochează proiectul

Noi tensiuni în Guvernul Bolojan. Ministrul Agriculturii vrea să ajute fermierii români cu motorină mai ieftină. Cine blochează proiectul

Tensiunile dintre Ministerul Agriculturii și Ministerul Finanțelor se accentuează, pe fondul scumpirii rapide a carburanților și al dificultăților tot mai mari cu care se confruntă fermierii. Creșterea costurilor la motorină, îngrășăminte și dobânzi pune presiune suplimentară asupra sectorului agricol.

Propunerea Agriculturii: motorină fără accize și TVA

Ministerul Agriculturii, condus de Florin Barbu, solicită aprobarea urgentă a unui mecanism care ar permite fermierilor să cumpere motorină direct de la pompă fără acciză și TVA. Proiectul a fost lansat în transparență decizională pe 27 martie.
În contrast, Guvernul a adoptat doar o măsură generală și temporară, și anume reducerea accizei la motorina standard cu 30 de bani pe litru.

Potrivit unei adrese oficiale transmise de Ministerul Agriculturii către Finanțe, campania agricolă de primăvară este deja întârziată. Cauzele principale sunt scumpirile la energie, combustibili și îngrășăminte.

Prețul îngrășămintelor a crescut cu aproximativ 60% în câteva luni și a ajuns de la 2.700 lei/tonă la peste 4.300 lei/tonă. În același timp, mecanismele de creditare și garantare pentru fermieri sunt descrise ca fiind, în practică, blocate.

Riscuri majore pentru producția agricolă

În lipsa unor măsuri rapide, autoritățile din agricultură avertizează că peste 3 milioane de hectare ar putea rămâne nelucrate în această primăvară.

Consecințele ar fi semnificative: scădere a producției agricole cu aproximativ 15 milioane de tone, pierderi estimate la 3,7 miliarde de euro, risc de pierdere a circa 600 de milioane de euro din fonduri europene.

Bolojan invocă spațiul bugetar limitat

Premierul Ilie Bolojan susține că statul nu beneficiază de pe urma scumpirii carburanților și că intervențiile sunt limitate de constrângerile bugetare. Reducerea accizei cu 30 de bani pe litru este prezentată ca o măsură de atenuare a crizei, însă Ministerul Agriculturii consideră că aceasta nu răspunde nevoilor reale ale fermierilor.

PSD a cerut deblocarea rapidă a proiectului și l-a acuzat pe premier de întârzierea unei măsuri esențiale. În acest context tensionat, liderul partidului, Sorin Grindeanu, organizează o consultare internă pe 20 aprilie, la care vor participa 5.000 de membri, pentru a decide dacă formațiunea mai rămâne sau nu la guvernare.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Fermierii europeni merg la Bruxelles pentru a cere ajutor de la Comisia Europeană. Ce decizie majoră poate schimba soarta agriculturii

Ilie Bolojan se plânge pe Facebook despre cât l-au costat măsurile de ajutor în criza carburanților: „Un efort”

EXCLUSIV Tragedia de la Crevedia s-ar putea repeta tot lângă București. Localnicii din Clinceni au descoperit o stație de transfer GPL, cu zeci de cisterne, aproape de casele lor: „Se aud pompele și miroase a gaz”
06:30
Tragedia de la Crevedia s-ar putea repeta tot lângă București. Localnicii din Clinceni au descoperit o stație de transfer GPL, cu zeci de cisterne, aproape de casele lor: „Se aud pompele și miroase a gaz”
FLASH NEWS După Ponta, și Elena Lasconi dezvăluie că a fost audiată la DIICOT în scandalul pozelor cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
20:02
După Ponta, și Elena Lasconi dezvăluie că a fost audiată la DIICOT în scandalul pozelor cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
APĂRARE Cum răspunde Radu Miruță la acuzațiile că favorizează firmele ucrainene pentru producția de drone dezvoltate de România și Ucraina
15:58
Cum răspunde Radu Miruță la acuzațiile că favorizează firmele ucrainene pentru producția de drone dezvoltate de România și Ucraina
CONTROVERSĂ Miruță, o nouă vorbă antologică: Avioanele americane își trag sufletul în România
15:57
Miruță, o nouă vorbă antologică: Avioanele americane își trag sufletul în România
JUSTIȚIE Deputat AUR, trimis în judecată după un live pe Facebook. Postarea care i-a adus acuzația de instigare publică
14:22
Deputat AUR, trimis în judecată după un live pe Facebook. Postarea care i-a adus acuzația de instigare publică
FLASH NEWS Caramitru cere demiterea purtătorului de cuvânt al BOR: „Nu suntem Iran, OK?”
13:31
Caramitru cere demiterea purtătorului de cuvânt al BOR: „Nu suntem Iran, OK?”
Mediafax
Presa maghiară: Dacia, situație extrem de gravă: România nu mai poate produce noile modele de mașini, mii de oameni riscă să rămână fără loc de muncă
Digi24
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și primește îngrijiri medicale
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Adevarul
Valul de concedieri din 2026 mătură România. Marile companii care au început deja disponibilizările masive
Mediafax
Un parc din București va purta numele Donald Trump. Anunțul oficial
Click
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Umorul este un instrument esențial pentru o îmbătrânire sănătoasă
CONTROVERSĂ Cazul care a scos la iveală cum Europol atacă polițiștii. IPJ Botoșani în centrul scandalului
11:55
Cazul care a scos la iveală cum Europol atacă polițiștii. IPJ Botoșani în centrul scandalului
EXCLUSIV Cristoiu anunță că va începe o campanie în rândul influencerilor: ”Ce bine e fără mașini. Se va pregăti populația pentru criza carburanților”
11:54
Cristoiu anunță că va începe o campanie în rândul influencerilor: ”Ce bine e fără mașini. Se va pregăti populația pentru criza carburanților”
ACCIDENT Un tren cu 350 de pasageri s-a ciocnit cu un convoi militar în Franța. 27 de răniți, mecanicul de locomotivă a decedat
11:53
Un tren cu 350 de pasageri s-a ciocnit cu un convoi militar în Franța. 27 de răniți, mecanicul de locomotivă a decedat
MISIUNE SPAȚIALĂ Moment emoționant la peste 400.000 km de Pământ: un crater de pe Lună, botezat în memoria marii iubiri a comandantului Artemis II
11:50
Moment emoționant la peste 400.000 km de Pământ: un crater de pe Lună, botezat în memoria marii iubiri a comandantului Artemis II
HOROSCOP Zodia care primește protecție divină până în ziua de Paște, pe 12 aprilie 2026
11:47
Zodia care primește protecție divină până în ziua de Paște, pe 12 aprilie 2026
SPORT Specialiștii cred că Universitatea Craiova e FAVORITĂ să devină campioană, dar Filipe Coelho are alt scenariu: „Nu sunt de acord”
11:47
Specialiștii cred că Universitatea Craiova e FAVORITĂ să devină campioană, dar Filipe Coelho are alt scenariu: „Nu sunt de acord”

