Noi tensiuni în Guvernul Bolojan. Ministrul Agriculturii vrea să ajute fermierii români cu motorină mai ieftină. Cine blochează proiectul

Tensiunile dintre Ministerul Agriculturii și Ministerul Finanțelor se accentuează, pe fondul scumpirii rapide a carburanților și al dificultăților tot mai mari cu care se confruntă fermierii. Creșterea costurilor la motorină, îngrășăminte și dobânzi pune presiune suplimentară asupra sectorului agricol.

Propunerea Agriculturii: motorină fără accize și TVA

Ministerul Agriculturii, condus de Florin Barbu, solicită aprobarea urgentă a unui mecanism care ar permite fermierilor să cumpere motorină direct de la pompă fără acciză și TVA. Proiectul a fost lansat în transparență decizională pe 27 martie.

În contrast, Guvernul a adoptat doar o măsură generală și temporară, și anume reducerea accizei la motorina standard cu 30 de bani pe litru.

Potrivit unei adrese oficiale transmise de Ministerul Agriculturii către Finanțe, campania agricolă de primăvară este deja întârziată. Cauzele principale sunt scumpirile la energie, combustibili și îngrășăminte.

Prețul îngrășămintelor a crescut cu aproximativ 60% în câteva luni și a ajuns de la 2.700 lei/tonă la peste 4.300 lei/tonă. În același timp, mecanismele de creditare și garantare pentru fermieri sunt descrise ca fiind, în practică, blocate.

Riscuri majore pentru producția agricolă

În lipsa unor măsuri rapide, autoritățile din agricultură avertizează că peste 3 milioane de hectare ar putea rămâne nelucrate în această primăvară.

Consecințele ar fi semnificative: scădere a producției agricole cu aproximativ 15 milioane de tone, pierderi estimate la 3,7 miliarde de euro, risc de pierdere a circa 600 de milioane de euro din fonduri europene.

Bolojan invocă spațiul bugetar limitat

Premierul Ilie Bolojan susține că statul nu beneficiază de pe urma scumpirii carburanților și că intervențiile sunt limitate de constrângerile bugetare. Reducerea accizei cu 30 de bani pe litru este prezentată ca o măsură de atenuare a crizei, însă Ministerul Agriculturii consideră că aceasta nu răspunde nevoilor reale ale fermierilor.

PSD a cerut deblocarea rapidă a proiectului și l-a acuzat pe premier de întârzierea unei măsuri esențiale. În acest context tensionat, liderul partidului, Sorin Grindeanu, organizează o consultare internă pe 20 aprilie, la care vor participa 5.000 de membri, pentru a decide dacă formațiunea mai rămâne sau nu la guvernare.

Fermierii europeni merg la Bruxelles pentru a cere ajutor de la Comisia Europeană. Ce decizie majoră poate schimba soarta agriculturii

Ilie Bolojan se plânge pe Facebook despre cât l-au costat măsurile de ajutor în criza carburanților: „Un efort”