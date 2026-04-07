CFR a pierdut cu Universitatea Craiova și Daniel Pancu recunoaște: „E greu să ne batem pentru primul loc”

Prima pagină » Sport » CFR Cluj a pierdut cu Universitatea Craiova și Daniel Pancu recunoaște: „E greu să ne batem la titlu”

Universitatea Craiova a învins CFR Cluj, 2-0, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii, golurile fiind marcate de Anzor Mekvabișvili (56) și Assad Al Hamlawi (61).

U Cluj e prima în clasament, 36 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, acelaşi număr de puncte, Rapid e pe trei, 31 de puncte, CFR Cluj, echipa lui Daniel Pancu, e pe patru, 30 de puncte, FC Argeș, 29 de puncte, și Dinamo, 27 de puncte, sunt pe ultimele două locuri din play-off.

„Un joc aproape în totalitate în favoarea lor. Ne-am pierdut reperele, am făcut multe greșeli, le-am oferit spații, a venit și al doilea gol și asta a fost istoria. Prima repriză a fost echilibrată, cred că am avut și noi șansele noastre, una-două foarte mari ocazii, venite în urma unor interpretări corecte a ceea ce am pregătit în această săptămână, dar prea puțin. Am venit cu gânduri mari, cu speranțe mari la acest joc. Este clar că Universitatea Craiova este o echipă mai bună decât noi.

Am avut un singur șut pe poartă. Adversarul este puternic, iar ocaziile noastre au venit doar în urma unor interpretări corecte ale fazelor. Sunt puternici, agresivi, au jucători de mare calitate fizică și te pun în dificultate tot timpul. Așa am pregătit jocul.

Din păcate, din superficialitate, în anumite faze poate la unii jucători este vorba de orgoliu și mândrie, dar fără responsabilitate. Mă refer la toate baloanele pierdute la mijlocul terenului, în zone neutre. Practic, am venit și i-am pus în valoare. Este clar că sunt mai buni decât noi și nu putem face mai mult în acest moment. Cei de pe bancă nu au cum să ajute foarte mult, pentru că au minute puține, sunt lipsiți de tonus, iar când intră împotriva unui adversar atât de puternic, cu jucători rapizi și agresivi, nu pot avea pretenții mari.

Mai sunt puncte în joc, dar dacă ne uităm la fotbal, Craiova este mai bună în două din trei meciuri, chiar în toate trei, dacă suntem sinceri. Am pierdut șase puncte în play-off, greu de recuperat, dar nu imposibil. Din păcate, am venit cu speranțe mari, dar nu ne-am depășit evoluțiile anterioare. Poate, dacă marcam primii, altfel ar fi fost situația. Craiova a fost echipa mai bună și a meritat victoria.

Ne-au bătut și la Cluj, chiar dacă nu eram eu, deci e clar că există un complex. Nu am găsit «cheița» să desfacem jocul adversarei, ne-au dominat în zona centrală la dueluri și trebuia să ducem mai mult jocul în lateral. Am luat decizii greșite în atac și am avut un număr redus de ocazii.

Craiova a câștigat sezonul regular și este din nou pe primul loc. Poate, dacă marcam primii, altul era deznodământul. Realist vorbind, va fi o luptă între patru echipe pentru locul 3 și, cu siguranță, putem fi acolo. Acum ne pregătim pentru meciul cu Dinamo. Este mult mai greu să ne batem pentru primul loc, dar nu imposibil. Nu mai sunt datorii, nimeni nu se gândește la bani, pur și simplu am întâlnit o echipă superioară din toate punctele de vedere”, a afirmat Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj.

