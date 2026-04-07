Două mari lanțuri de fitness, cu fonduri de investiții în spate, își extind activitatea în Iași. Sălile mici din oraș, amenințate cu dispariția

Pentru operatorii de fitness cu acoperire națională, orașul Iași devine o piață tot mai aglomerată, remarcă Ziarul de Iași. Doi mari „jucători” își extind afacerea și caută să ocupe cât mai mult loc în Copou. În același timp, sălile mici sunt amenințarte cu dispariția.

Cei de la 18GYM au aproape 40 de locații în țară și recent a inaugurat o sală în centrul Iașului. Și Stay Fit Gym, cu 68 de unități la nivel național, se extinde rapid.

Ținta: 200 de săli de fitness

Iar țintele celor care controlează 18GYM și Stay Fit Gym sunt și mai mari: 150 de săli la nivel național, respectiv 200!

Sursa citată scrie că avantajul acestor doi operatori vine din prezența în proiectele dezvoltatatorului imobiliar „IULIUS”. În același timp, operatorii locali Body Line Gym, Weider Gym, Metalmorphosis, Oxygen sau Vivertine, dar și rețele mari, precum World Class, resimt presiunea acestor noi săli, care au în spate fonduri de investiții puternice.

În județul Iași, Stay Fit Gym operează 8 săli și încă două sunt pe punctul de a fi inaugurate. Planul asumat este să detroneze World Class în București. Pentru asta, Stay Fit Gym deschide anual cam 25-30 de locații în orașe cu peste 50.000 de locuitori.

