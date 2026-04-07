Prima pagină » Știri externe » JD Vance a ajuns la Budapesta, avionul său a aterizat. Ce evenimente au în program vicepreședintele Statelor Unite și premierul maghiar, Viktor Orban
Ultima actualizare: acum 6 minute

JD Vance a ajuns la Budapesta, avionul său a aterizat. Ce evenimente au în program vicepreședintele Statelor Unite și premierul maghiar, Viktor Orban

Vicepreședintele Statelor Unite a fost întâmpinat de Péter Szijjártó la aeroportul Ferenc Liszt. J. D. Vance a sosit în Ungaria pentru o vizită oficială de două zile. În cadrul programului său, acesta va purta discuții cu Viktor Orbán și va susține o conferință de presă comună cu șeful guvernului și va participa la mitingul intitulat „Ziua prieteniei maghiaro-americane”, care va avea loc la MTK Sportpark.
11:43

UPDATE. JD Vance a ajuns la Budapesta, avionul său a aterizat. Vicepreședintele Statelor Unite este întâmpinat la aeroportul Ferenc Lisztde de ministrul de Externe Péter Szijjártó, scrie publicația Magyar Nemzet.

11:20

UPDATE. Avionul lui J. D. Vance a ajuns deja pe continent

Screenshot

Alexandra Szentkirályi, lidera Fidesz din Budapesta, a anunțat pe pagina sa de Facebook că avionul vicepreședintelui american J. D. Vance a ajuns deja în Europa și va ateriza în curând la Budapesta.

Alexandra Szentkirályi a mai scris că peste 1.700 de persoane îi urmăresc călătoria în direct.

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, și soția sa Usha Vance sunt în drum spre Ungaria, a anunțat premierul maghiar Viktor Orban, pe contul său de Instagram, unde a publicat și un scurt videoclip cu oficialul american de la baza aeriană Andrews.

Vezi galeria foto
3 poze

„Vom discuta despre o serie de aspecte legate de relaţia dintre SUA şi Ungaria. Evident, sunt sigur că Europa, Ucraina şi toate celelalte chestiuni vor ocupa un loc destul de important.”, a declarat Vance, înainte de plecarea de la baza aeriană.

Soții Vance vor efectua o vizită de două zile la Budapesta, unde vor participa la mai multe evenimente oficiale și publice alături de prim-ministrul Viktor Orbán, relatează hirado.hu.

Mai exact, Vance, însoțit de soția sa, va vizita Ungaria timp de două zile, între 7 și 8 aprilie, pentru a-și exprima sprijinul față de premierul Viktor Orbán, care se pregătește pentru alegerile parlamentare de duminică.

Conferință de presă comună la Mănăstirea Carmelite

Unul dintre cele mai importante evenimente publice ale vizitei va fi conferința de presă comună organizată în incinta Mănăstirii Carmelite, care va începe marți la ora locală 13:20 (14:20 ora României, n,r.). Cei doi politicieni vor ține un scurt discurs, după care vor răspunde la întrebări.

Adunare generală la MTK Sportpark

În a doua jumătate a zilei va avea loc un eveniment public de amploare în incinta complexului sportiv MTK Sportpark. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Prieteniei Maghiaro-Americane, iar atât J. D. Vance, cât și Viktor Orbán vor ține discursuri. Adunarea generală se preconizează a fi cel mai „spectaculos“ moment al vizitei și cel care va atrage cel mai larg public.

Vizita vine în urma deplasării la Budapesta, din luna februarie, a secretarului de stat american Marco Rubio, care, în luna precedentă, și-a exprimat public sprijinul față de șeful guvernului, afirmând: „Atât timp cât Viktor Orbán este prim-ministru, este în interesul național al Statelor Unite ca Ungaria să aibă succes.”

Sursă foto: Mediafax

Anterior, vicepreședintele american Donald Trump s-a exprimat și el cu privire la alegerile din Ungaria programate pentru 12 aprilie, afirmând: „Am susținut cu mândrie realegerea lui Viktor în 2022 și este o onoare pentru mine să pot face acest lucru din nou. Viktor Orbán nu va dezamăgi niciodată poporul ungar. Sunt alături de el până la capăt!”.

Cele mai noi

Trimite acest link pe