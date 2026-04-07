Sfântul care este pomenit pe 7 aprilie. Povestea mucenicului răstignit în Vinerea Mare

Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Mucenic Caliopie, anual, pe data de 7 aprilie, ca simbol al credinței neclintite în fața suferinței. Povestea sa, dar și a mamei lui, Teoclia, este una dintre cele mai tulburătoare mărturii ale martirului creștin.

Sfântul Caliopie s-a născut în Perga, regiunea Pamfilia, într-o familie de rang înalt, însă destinul său a fost marcat de persecuțiile împotriva creștinilor. Orfan de tată încă înainte de naștere, a fost crescut în credință de mama sa, Teoclia, potrivit „Vieților Sfinților”.

Când autoritățile au aflat că este creștin, mama sa a încercat să îl salveze și l-a trimis departe pentru a scăpa de judecata păgână, dar fuga nu i-a schimbat destinul, relatează B1.

Ajuns în Pompeiopolis, Caliopie a refuzat să participe la festivitățile în cinstea zeilor. A fost prezentat în fața conducătorului cetății și și-a mărturisit curajos credința în Iisus Hristos.

Ca urmare a acestei mărturisiri, a fost supus unor torturi îngrozitoare. Martorii, cutremurați de suferința sa, strigau: „O, judecată nedreaptă! O, ce tânăr și cum se pierde!”

În fața amenințărilor, tânărul a răspuns cu o forță rar întâlnită: „Nădăjduiesc spre Hristosul meu că nu-mi voi păta curata mărturisire”.

Mama lui Caliopie, aflând de suferința fiului ei, a împărțit toată averea săracilor, a eliberat sute de robi și a plecat să îi fie alături.

Ajunsă la temniță, și-a găsit fiul în lanțuri și rănit, dar nu s-a prăbușit, ci l-a încurajat: „Fericită sunt eu și binecuvântat este rodul pântecelui meu… te-am adus lui Dumnezeu jertfă bineprimită”.

Răstinginrea lui Caliopie

Sentința finală a fost moartea prin răstignire. Într-un gest de smerenie profundă, mama sa a cerut ca fiul ei să fie răstignit cu capul în jos, considerându-l nevrednic să moară în același fel ca Hristos.

Astfel, Sfântul Caliopie a fost răstignit în Joia Mare și și-a dat sufletul în Vinerea Mare, în anul 304.

După coborârea de pe cruce, Teoclia a trecut și ea la cele veșnice, încheind o poveste de credință dusă până la capăt.

