Surse: Mojtaba Khamenei se află în comă de la bombardamentele de pe 28 februarie care i-au ucis tatăl. Cine conduce Iranul, de fapt

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului | Foto - Mediafax

Potrivit unei note diplomatice și a serviciilor de informații din SUA și Israel, Mojtaba Khamenei ar fi în comă. S-ar putea ca el să nu știe că familia i-a fost ucisă și că a ajuns Liderul Suprem al Iranului. 

The Times sugerează că noul lider suprem ar fi în stare de inconștiență după ce a fost rănit grav. Acesta s-ar afla internat într-un spital din Qom, aflat la 140 de km de Teheran, susțin grupurile de opoziție.

„Mojtaba Khamenei este tratat la Qom, într-o stare gravă, fiind incapabil să se implice în luarea oricărei decizii de către regim”, potrivit notei consultative de la The Times.

Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a sugerat că Mojtaba ar fi mort sau „rănit și desfigurat” în urma atacurilor lansate de SUA și Israel.  Iar presa israeliană a scris că acesta ar avea ambele picioare amputate sau că ar fi chiar mort.

Un filmuleț viralizat cu Mojtaba ar fi fost generat cu AI

Pe 6 aprilie, un videoclip cu Mojtaba Khamenei care pregătea un atac asupra reactorului nuclear israelian de la Dimona s-a viraliat pe rețelele de socializare. Iran International English a scris că filmul a fost analizat și confirmat ca fiind generat cu AI. Publicația a mai scris că regimul iranian distribuie deseori imagini și filme cu scop propagandistic. Nu sunt autentice, fiind  generate cu inteligența artificială.

Mojtaba ar putea fi mort. Cine conduce Iranul în realitate?

Într-o notă diplomatică, agențiile de informații au raportat pregătiri în Iran pentru construirea unui mausoleu gigantic în Qom, în care ar putea fi înmormântați Ali Khamenei, Mojtaba și alți membri ai familiei. De facto, conducerea Iranului ar fi deținută de comandanții iranieni rămași în viață din rândul Gărzilor Revoluționare și de facțiunile islamice care controlează țara din 1979.

Facțiunile respective refuză să cedeze în fața Statelor Unite și ar fi comandat nu doar blocarea Strâmtoarei Ormuz, ci și atacarea țărilor arabe din Golf. Potrivit unui clip video publicat de Gărzile Revoluționare,  Iranul ar avea sute de baze subterane cu stocuri pline de rachete, suficiente pentru a rezista unui război prelungit cu SUA și Israel.

Israelul continuă să-i elimine treptat pe generalii și comandanții iranieni. De la începerea războiului au fost uciși următorii:

  • Ali Larijani – secretarul Consiliului Suprem de Securitate;
  • Abdolrahim Mousavi – șeful statului major al forțelor armate iraniene;
  • Aziz Nasirzadeh – ministrul Apărării;
  • Alireza Tangsiri  comandnatul flotei Gărzilor Revoluționare;
  • Mohammad Pakpour – comandantul Gărzilor Revoluționare;
  • Ali Shamkhani – secretarul Consiliului de Apărare;
  • Mohammad Shirazi – șeful Biroului Militar al Liderului Suprem;
  • Gholamrez a Soleimani – șeful forțelor paramilitare Basij;
  • Esmaeil Khatib – ministrul informațiilor;

Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit și este într-un spital în stare „gravă”

Pe 28 februarie, când SUA au declanșat Operațiunea Epic Fury, Israel a bombardat reședința Liderului Suprem de atunci, ayatollahul Ali Khamenei.  Guvernul israelian, administrația Trump și statul iranian au anunțat că Ali Khamenei a fost ucis. Autoritățile iraniene au anunțat la începutul lunii martie că Mojtaba a fost ales de Adunarea Experților ca noul Lider Suprem.

Deși este legal la conducerea Iranului din 8 martie 2026, Mojtaba Khamenei n-a fost văzut deloc în public. Nu a avut apariții publice, televizate și nici transmisiuni radio. Televiziunea de stat iraniană doar i-a citit două mesaje atribuite.

Nici despre mama sa nu există informații clare

Nici despre mama sa, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soția lui Ali Khamenei, nu se știe dacă ar mai fi în viață. Inițial, IRIB TV2 a anunțat că după bombardamentele israeliene de pe 28 februarie care i-au cauzat moartea lui Ali Khamenei, ea fi murit din cauza rănilor pe 2 martie.

Pe 12 martie, agenția Fars News, citată de The Wall Street Journal,  a anunțat că văduva fostului Lider Suprem este în viață. Soția lui Mojtaba, Zahra Haddad-Adel, și copiii lui, ar fi fost uciși în bombardamentele israeliene de pe 28 februarie.

Sursa Foto: Presa de stat din Iran

