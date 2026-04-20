Război în Ucraina, ziua 1516. Zelenski crede că Rusia va încerca, din nou, să implice Belarusul în război

Războiul din Ucraina a intrat, luni, 20 aprilie 2026, în a 1516-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski crede că Rusia face pregătiri care arată că va încerca, din nou, să-și implice aliatul, Belarus, în războiul cu Ucraina.

„Conform serviciilor de informații…”

Liderul de la Kiev a comentat, astfel, un raport al serviciilor de informații difuzat de comandantul armatei, Oleksandr Sîrskîi.

„Conform serviciilor de informații, construcția de drumuri în zonele care duc spre Ucraina și stabilirea de poziții de artilerie au loc în zona de frontieră belarusă. Credem că Rusia va încerca, din nou, să implice Belarus în războiul său”, a scris Zelenski pe Telegram.

El a declarat că a emis instrucțiuni pentru a avertiza conducerea belarusă cu privire la „disponibilitatea Ucrainei de a-și apăra teritoriul și independența”. De asemenea, șeful statului ucrainean a mai apreciat că informațiile arată că „Rusia încearcă să efectueze o regrupare a forțelor, cel mai probabil pentru a compensa o lipsă de personal. În acest sens, devine mai evident de ce forțele armate și-au intensificat activitatea pe teritoriul Belarusului”.

Lukașenko, aliatul lui Putin

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin, a permis ca teritoriul țării sale să fie folosit parțial de trupele ruse, care în 2022 au intrat în Ucraina.

Aflat la putere din 1994, Lukașenko a declarat, totuși, că nu are nicio intenție de a angaja trupe în războiul din Ucraina.

De câțiva ani, Belarus, care se învecinează cu trei state membre ale NATO, Polonia, Lituania și Letonia, a fost de acord să găzduiască pe teritoriul său arme nucleare tactice rusești și rachete hipersonice Oreșnik.

Lukașenko a fost mult timp supus sancțiunilor occidentale pentru sprijinul acordat Rusiei. Însă, Statele Unite au căutat să îmbunătățească relațiile cu Minskul și au depus eforturi pentru a asigura eliberarea deținuților considerați în Occident prizonieri politici, precum și a cetățenilor americani reținuți.

Autoritățile de la Washington au fost de acord să renunțe la unele sancțiuni, dar au transmis fără echivoc conducerii belaruse că nu trebuie să faciliteze alte forme de eludare a sancțiunilor sau să sprijine Rusia în războiul său din Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Război în Ucraina, ziua 1511. Zelenski: „Americanii nu au timp pentru Ucraina”, odată cu războiul din Iran