Război în Ucraina, ziua 1516. Zelenski crede că Rusia va încerca, din nou, să implice Belarusul în război

Războiul din Ucraina a intrat, luni, 20 aprilie 2026, în a 1516-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski crede că Rusia face pregătiri care arată că va încerca, din nou, să-și implice aliatul, Belarus, în războiul cu Ucraina.

Liderul de la Kiev a comentat, astfel, un raport al serviciilor de informații difuzat de comandantul armatei, Oleksandr Sîrskîi.

„Conform serviciilor de informații, construcția de drumuri în zonele care duc spre Ucraina și stabilirea de poziții de artilerie au loc în zona de frontieră belarusă. Credem că Rusia va încerca, din nou, să implice Belarus în războiul său”, a scris Zelenski pe Telegram.

El a declarat că a emis instrucțiuni pentru a avertiza conducerea belarusă cu privire la „disponibilitatea Ucrainei de a-și apăra teritoriul și independența”. De asemenea, șeful statului ucrainean a mai apreciat că informațiile arată că Rusia încearcă să efectueze o regrupare a forțelor, cel mai probabil pentru a compensa o lipsă de personal. În acest sens, devine mai evident de ce forțele armate și-au intensificat activitatea pe teritoriul Belarusului”.

Lukașenko, aliatul lui Putin

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin, a permis ca teritoriul țării sale să fie folosit parțial de trupele ruse, care în 2022 au intrat în Ucraina.

Aflat la putere din 1994, Lukașenko a declarat, totuși, că nu are nicio intenție de a angaja trupe în războiul din Ucraina.

De câțiva ani, Belarus, care se învecinează cu trei state membre ale NATO, Polonia, Lituania și Letonia, a fost de acord să găzduiască pe teritoriul său arme nucleare tactice rusești și rachete hipersonice Oreșnik.

Lukașenko a fost mult timp supus sancțiunilor occidentale pentru sprijinul acordat Rusiei. Însă, Statele Unite au căutat să îmbunătățească relațiile cu Minskul și au depus eforturi pentru a asigura eliberarea deținuților considerați în Occident prizonieri politici, precum și a cetățenilor americani reținuți.

Autoritățile de la Washington au fost de acord să renunțe la unele sancțiuni, dar au transmis fără echivoc conducerii belaruse că nu trebuie să faciliteze alte forme de eludare a sancțiunilor sau să sprijine Rusia în războiul său din Ucraina.

Război în Ucraina, ziua 1511. Zelenski: „Americanii nu au timp pentru Ucraina”, odată cu războiul din Iran

LEGE Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva
14:30
Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva
JUSTIȚIE AI lovește și în instanțe. Judecătoare de la Tribunalul București, bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri
13:54
AI lovește și în instanțe. Judecătoare de la Tribunalul București, bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri
ADMINISTRAȚIE Ultima propunere de comasare a comunelor mici, pe baza bugetelor. Ideea aparține unei foste deputate de Iași
13:40
Ultima propunere de comasare a comunelor mici, pe baza bugetelor. Ideea aparține unei foste deputate de Iași
LOTO Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române a fost ridicat. Cine este norocosul și ce mesaj a transmis
13:25
Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române a fost ridicat. Cine este norocosul și ce mesaj a transmis
LOTO Cel mai mare premiu din istoria Joker, de aproape 13 milioane de euro, câștigat cu un bilet de numai 14,50 de lei. Unde a fost jucat
13:11
Cel mai mare premiu din istoria Joker, de aproape 13 milioane de euro, câștigat cu un bilet de numai 14,50 de lei. Unde a fost jucat
NEWS ALERT Nicușor Dan anunță consultări după decizia de astăzi a social-democraților: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”
13:09
Nicușor Dan anunță consultări după decizia de astăzi a social-democraților: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”
Mediafax
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Digi24
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
Cancan.ro
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
De ce trebuie să-ți cureți salteaua și cum trebuie să o faci
ECONOMIE Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
14:49
Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
FLASH NEWS Reacția Kremlinului, după ce Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria
14:45
Reacția Kremlinului, după ce Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria
SCANDALOS Netanyahu condamnă „în termeni duri” distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF
14:40
Netanyahu condamnă „în termeni duri” distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
14:30
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
SPORT EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
14:29
EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
ACTUALITATE Alex Bodi despre acuzații și arest: relații controversate, dosare întoarse și un an pierdut
13:41
Alex Bodi despre acuzații și arest: relații controversate, dosare întoarse și un an pierdut

Cele mai noi

Trimite acest link pe