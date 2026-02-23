Sindicatele din Educație anunță un nou protest la Cotroceni, împotriva lui Nicușor Dan. Președintele este acuzat că nu a mediat conflictul cu Guvernul

Sindicaliștii din Educație anunță un nou protest miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni, potrivit Edupedu. Liderii federațiilor îl acuză pe Nicușor Dan că nu și-a respectat promisiunea de a media conflictul dintre sindicate și Guvern, după măsurile de austeritate adoptate de Executiv.

Anunțul a fost făcut de Marius Nistor, președintele Federația Sindicală „Spiru Haret”. Acesta susține că șeful statului a promis, la începutul anului școlar, o nouă întâlnire în maximum două luni pentru a analiza situația din Educație și pentru a facilita dialogul cu Guvernul. Potrivit sindicaliștilor, această întâlnire nu a mai avut loc.

La protest vor participa toate cele trei federații sindicale reprezentative din învățământ: FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ), Federația „Spiru Haret” și Federația Sindicală „Alma Mater” a profesorilor din universitar

Sindicatele sunt nemulțumite de măsurile de austeritate, de incertitudinile privind bugetul pentru 2026 și de reducerea unor drepturi salariale. Printre nemulțumiri se numără scăderea sumelor acordate profesorilor care dețin titlul de doctor, de la 950 de lei la 500 lei.

Liderii sindicali spun că sistemul de învățământ are nevoie de o conducere fermă și de alocări bugetare clare pentru anul viitor. Ei cer dialog real între autorități și reprezentanții angajaților din Educație. Protestul vine după ce, pe 8 septembrie 2025, peste 20.o0o de profesori au mers în marș de la Guvern la Palatul Cotroceni. Ulterior, președintele Nicușor Dan a recunoscut public că a întârziat reluarea discuțiilor promise.

AUTORUL RECOMANDĂ: