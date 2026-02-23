Ministrul Muncii dă de pământ cu austeritatea Bolojan: „Avem deficit de personal, nu putem să dăm oamenii afară”

Florin Manole, ministrul Muncii, a transmis că ministerul pe care îl conduce nu intenționează să efectueze concedieri, pentru că, potrivit acestuia, instituția sa se confruntă cu un deficit de personal și nu își permite să taie posturi.

Manole: ”Nu avem de unde să tăiem posturi”

Manole a declarat că, de exemplu, în cadrul Inspecției Muncii din București, personalul a rămas practic neschimbat din 2008 până în prezent, iar eliminarea unor posturi ar putea afecta funcționarea unor sisteme esențiale pentru protecția muncii și pentru gestionarea resurselor sociale. Ministrul a menționat că fiecare instituție va decide individual modul în care va aplica reducerea de 10% a posturilor de conducere.

„La Ministerul Muncii avem deficit de personal, nu avem de unde să tăiem posturi. Noi vom avea o reducere de posturi de șefi, dar nu putem să dăm oameni afară pentru că am afecta funcționarea unor sisteme esențiale”, a explicat Florin Manole, ministrul Muncii.

Ce spune ministrul despre pachetul anti-sărăcie

Ministrul Muncii a avut un răspuns și pentru criticile legate de pachetul anti-sărăcie propus de Guvern. După ce liderului USR, Dominic Fritz, a declarat că „nu putem să inventăm bani, nu avem un măgar care ne face aur”, Manole a transmis că ministrul său propune doar o atenuare a efectelor inflației.

„Acest pachet nu ne propune să combatem sărăcia în totalitate, ci doar să oferim sprijin pentru cele mai afectate familii. Vorbim de sume modeste, undeva peste 750 de lei pentru o mamă cu patru copii. Oricine spune că este «pomană» greșește. Propunem doar o atenuare a efectelor inflației. Nu este aur să mai pui 100 de lei pentru copilul acela, dar este bun simț și solidaritate”, a subliniat Manole.

