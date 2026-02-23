Apariția uluitoare dintr-un troleibuz Solaris de la STB. Cum s-a urcat un călător în mijlocul de transport în timp ce tot Bucureștiul tremura de frig

Pe rețelele de socializare circulă în aceste zile imagini cu un călător STB care s-a urcat într-un troleibuz cu o ținută extrem de surprinzătoare. Glumele care s-au iscat sunt savuroase.

Imaginile cu un bărbat în maiou și bermude într-un troleibuz sunt virale. Filmarea este realizată zilele acestea în București, pe un frig de crapă pietrele, iar afară este plin de zăpadă.

„Asta denotă cât întârzie autobuzele, pleci vara și-ajungi iarna la destinație”, este una dintre cele mai inspirate glume de pe rețele de socializare.

Pe de altă parte, bărbatul este supranumit și Superman, pentru rezistența de cară dă dovadă.

„Atât i-a mai rămas după ce a plătit impozitul”, este o altă glumă la postarea cu bărbatul în maiou.

Stații STB, pline de zăpadă

În ultima săptămână, în București au avut loc două episoade de ninsoare abundentă, iar majoritatea străzilor au fost blocat.

Crunt a fost mai ales pentru călătorii STB, care cel puțin două zile la rând s-au chinuit pentru a se putea urca în mijloacele de transport. Asta pentru că zăpada din stații nu a fost strânsă.

Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, în exclusivitate pentru Gândul, prognoza meteo pentru zilele viitoare. Potrivit meteorologilor, vor exista precipitații în majoritatea regiunilor până miercuri seară, cu ploi și lapoviță în zonele joase și ninsori consistente la munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri. Vântul va avea intensificări temporare, iar în zonele montane înalte va fi viscol. Vremea urmează să se încălzească ușor spre finalul acestei săptămâni.

În prima parte a intervalului, precipitațiile vor fi mai frecvente în regiunile intracarpatice. În zonele joase se vor semnala ploi și lapoviță, în timp ce la munte vor predomina ninsorile. Astăzi și la noapte, stratul de zăpadă se va depune mai consistent în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali.