Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”

23 feb. 2026, 18:26, Știri externe
Sursa foto: Profimedia imges

Premierul slovac Robert Fico a promis că va opri livrările de energie electrică de urgență către Ucraina începând de astăzi dacă Kievul nu reia livrarea de petrol rusesc prin conducta Drujba. Și asta a făcut,  numind sistarea de alimentare electrică a Ucrainei drept „primul pas reciproc” față de suspendarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba.

Fico a declarat:

„Dacă partea ucraineană solicită asistență Slovaciei pentru stabilizarea rețelei sale energetice, această asistență nu va fi acordată.”

Fico a avertizat că Slovacia ar putea lua măsuri suplimentare – inclusiv reconsiderarea sprijinului pentru aderara Ucrainei la UE – dacă fluxurile de petrol nu sunt restabilite

„Slovacia are dreptul să primească aprovizionări cu petrol… ne rezervăm pe deplin dreptul de a lua măsuri suplimentare.”

Ultimatumul lui Fico a expirat. Ucrainenii nu primesc energie de la slovaci

Premierul slovac, Robert Fico, a amenințat sâmbătă că va sista aprovizionarea cu energie electrică a Ucrainei dacă în maxim două zile, Kievul nu va relua transportul de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba. Recent, Ungaria și Slovacia au sistat aprovizionarea cu motorină a Ucrainei și au fost nevoite să recurgă la rezervele strategice naționale de petrol pentru a-și asigura consumul.

„Dacă ucrainenii nu vor relua aprovizionarea cu petrol a Slovaciei până luni, voi cere companiilor slovace să oprească de urgență aprovizionarea cu electricitate a Ucrainei”, a scris Fico pe rețelele de socializare, citează POLITICO.

Fico a spus că va instrui SEPS, operatorul energetic de stat, să oprească de îndată exporturile de energie care ajută la stabilizarea infrastructurii avariate a Ucrainei după repetatele atacuri rusești. Tranzitul petrolier din Rusia către Ungaria și Slovacia a fost oprit în ianuarie, după ce conducta Drujba a fost grav avariată în urma unui atac rusesc asupra Ucrainei.

Sursa Foto: Profimedia

