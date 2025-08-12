Război total între giganții tehnologici din SUA: Elon Musk acuză Apple de practici anticoncurențiale! Ce vrea să facă șeful Tesla

Miliardarul Elon Musk a acuzat compania Apple de încălcarea legislației antitrust, susținând că producătorul iPhone ar bloca orice companie de Inteligență Artificială, alta decât OpenAI, să ajungă pe primul loc în clasamentul App Store.

„Este o încălcare clară a legislației antimonopol. xAI va lua imediat măsuri legale”, a scris Musk pe platforma socială X, controlată de el.

Ce acuză Elon Musk

Potrivit fostului apropiat al președintelui Donald Trump, politica Apple ar restrânge concurența în domeniul aplicațiilor de inteligență artificială și ar avantaja în mod nejustificat start-up-ul OpenAI.

Musk, fondatorul xAI și director executiv al Tesla, a lansat în ultimele luni mai multe critici la adresa marilor companii tehnologice, acuzându-le că încearcă să monopolizeze accesul utilizatorilor la servicii AI.

