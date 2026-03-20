Descinderi DIICOT în București. Monede din aur de sute de mii de euro, găsite în urma perchezițiilor

Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la DCCO au făcut mai multe percheziții domiciliare în București, după ce autoritățile judiciare din Germania au emis un Ordin European de Anchetă. Acuzațiile din dosar se referă la constituirea a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

Din cercetările efectuate de către Parchetul din Landshut, suspecții ar fi niște persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcţiilor, care nu și-ar fi plătit obligațiile fiscale și contribuțiile sociale.

Sumele de bani obținute în urma neplății, au făcut obiectul unor tranzacţii financiare multiple, inclusiv transferuri internaţionale, al unor operaţiuni cu numerar, dar şi unor investiţii în achiziţia de metale preţioase.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur şi argint în valoare de sute de mii de euro, precum şi sume de bani în numerar. De asemenea, au fost confiscate și mai multe autoturisme de lux.

AUTORUL RECOMANDĂ: