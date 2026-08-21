După războiul covrigarilor, mocnește războiul merdenelelor din București. Edmond Niculușcă, activist și imaginea restaurantului Mița Biciclista, a stârnit reacții după ce a ironizat clienții Patiseriei Amzei. Acesta a publicat un videoclip filmat în fața patiseriei din urbea bucureșteană, frecventată adeseori de elevi și studenți, iar sute de internauți au reacționat critic la mesajul său.
„Războiul merdenelelor” mocnește zilele acestea, îndeosebi pe platformele sociale. Mesajul lui Edmond Niculușcă, activist și imaginea restaurantului Mița Biciclista, a stârnit „rafale” de reacții în spațiul public. În cadrul videoclipului (vezi mai sus), acesta spune despre Nea Mihai, cel care este administratorul firmei sub care funcționează patiseria din Amzei, că „omul ăsta nu e singur pe lume, e o specie”.
„Toți cunoaștem tipul ăsta de om, e super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză. Și nu îl judec. Cu margarină am crescut cu toții. Omul ăsta nu e singur pe lume, e o specie”, a spus Niculușcă, după care a făcut apologia produselor de patiserie de la restaurantul pe care îl reprezintă.
Utilizatorii au criticat rapid postarea și au invocat legislația privind reclama negativă. Alții au pus sub semnul întrebării modul în care Edmond Niculușcă și omul de afaceri Aurel Iancu au ajuns să dețină clădirea de patrimoniu în care funcționează restaurantul Mița Biciclista, dar și alte imobile istorice. Iancu are afaceri în domeniul imobiliar și al criptomonedelor.
În urma videoclipului, Edmond Niculușcă a fost ironizat de mulți internauți. El este cunoscut pentru activitatea sa în domeniul protejării patrimoniului. De altfel, Patiseria Amzei este administrată de câteva decenii de o familie de machedoni originară din Tulcea.
Însă, nu este prima oară când o astfel de situație are loc în industrie. În luna iulie, Gândul vă aducea în atenție un al război, și anume cel al covrigarilor. George Adragăi, fondatorul LUCA, a deschis un proces împotriva lui Ibrahim Reyhan, proprietarul Simigeriei Matei. Disputa vizează imaginea celor două afaceri. Printre elementele contestate se află logo-ul, sloganul, vitrinele, culorile, etichetele și modul de prezentare a produselor. Miza este protejarea identității comerciale a brandului LUCA.
Întreaga poveste se află, pe larg, AICI.
Sursă video: Facebook