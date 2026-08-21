După războiul covrigarilor, mocnește războiul merdenelelor din București. Edmond Niculușcă, activist și imaginea restaurantului Mița Biciclista, a stârnit reacții după ce a ironizat clienții Patiseriei Amzei. Acesta a publicat un videoclip filmat în fața patiseriei din urbea bucureșteană, frecventată adeseori de elevi și studenți, iar sute de internauți au reacționat critic la mesajul său.

„Războiul merdenelelor” mocnește zilele acestea, îndeosebi pe platformele sociale. Mesajul lui Edmond Niculușcă, activist și imaginea restaurantului Mița Biciclista, a stârnit „rafale” de reacții în spațiul public. În cadrul videoclipului (vezi mai sus), acesta spune despre Nea Mihai, cel care este administratorul firmei sub care funcționează patiseria din Amzei, că „omul ăsta nu e singur pe lume, e o specie”.

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„Toți cunoaștem tipul ăsta de om, e super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză. Și nu îl judec. Cu margarină am crescut cu toții. Omul ăsta nu e singur pe lume, e o specie”, a spus Niculușcă, după care a făcut apologia produselor de patiserie de la restaurantul pe care îl reprezintă.

Val de reacții pe internet

Utilizatorii au criticat rapid postarea și au invocat legislația privind reclama negativă. Alții au pus sub semnul întrebării modul în care Edmond Niculușcă și omul de afaceri Aurel Iancu au ajuns să dețină clădirea de patrimoniu în care funcționează restaurantul Mița Biciclista, dar și alte imobile istorice. Iancu are afaceri în domeniul imobiliar și al criptomonedelor.

În urma videoclipului, Edmond Niculușcă a fost ironizat de mulți internauți. El este cunoscut pentru activitatea sa în domeniul protejării patrimoniului. De altfel, Patiseria Amzei este administrată de câteva decenii de o familie de machedoni originară din Tulcea.

„Coana Mița Biciclista a căzut (în penibil) și și-a rupt priza (la public). Lumea s-a activat pe Instagram după ce salvatorul orașului București și descoperitorul croissantului a publicat un clip în care făcea mișto de margarina din merdenelele de la Nea Mihai, din Piața Amzei. Clip filmat chiar în față la patiserie, ca să fie shamingul corect.”

„O să prefer în orice zi să mănânc cornuleţe făcute cu untură la o patiserie cu tradiţie de decenii din Amzei, decât să dau 50 de lei pe acelaşi croissant cu unt obosit care-i 3 euro la un Backerei sau 7-11 prin Germania.”

„Nu-i prima oară când Mița e elitistă şi cu nasul pe sus. Lejer am putea să-i spunem Miță B********a, că are nişte b****i de se simt până la Cluj.”

„Eu să fiu în locul lui Nea Mihai de la Patiseria Amzei m-aș filma în față la Mița Biciclista și aș zice ceva de genul: „Cumpărați un croissant de la oamenii ăștia, pare că au nevoie. Și poate că sunt și bune.”

„Je suis merdenea avec le margaran, mais cu bun simț.”

Război în lumea simigeriilor: Luca vs. Matei

Însă, nu este prima oară când o astfel de situație are loc în industrie. În luna iulie, Gândul vă aducea în atenție un al război, și anume cel al covrigarilor. George Adragăi, fondatorul LUCA, a deschis un proces împotriva lui Ibrahim Reyhan, proprietarul Simigeriei Matei. Disputa vizează imaginea celor două afaceri. Printre elementele contestate se află logo-ul, sloganul, vitrinele, culorile, etichetele și modul de prezentare a produselor. Miza este protejarea identității comerciale a brandului LUCA.

Întreaga poveste se află, pe larg, AICI.

Sursă video: Facebook