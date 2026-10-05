Aproximativ 200 de persoane s-au adunat luni seară, pentru a șaptea seară consecutiv, în fața Arestului Central din București, pentru a protesta față de arestarea preventivă a lui Călin Georgescu.

Susținătorii lui Călin Georgescu au venit cu steaguri ale României și au scandat minute în șir „Călin Georgescu este președinte”. Unul dintre protestatari a afișat un banner pe care era scris mesajul „FREE C.G.”.

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Aceștia au venit cu steaguri ale României și au scandat minute în șir „Călin Georgescu este președinte”. Un susținător al fostului candidat la prezidențiale a venit la protest cu un banner inscipționat cu mesajul „FREE C.G.”.

Zeci de amenzi aplicate de jandarmi susținătorilor lui Călin Georgescu

Aproximativ 2.000 de persoane au protestat duminică, pentru a șasea seară consecutiv, în fața Arestului Central din București. A fost cea mai mare prezență de la începutul manifestațiilor.

În urma situațiilor din ultimele zile, Jandarmeria Capitalei a aplicat 98 de sancțiuni contravenționale între 29 septembrie și 4 octombrie 2026. Amenzile au fost în valoare totală de 84.500 de lei și vizează adunările publice din zona Arestului Central.

George Simion a dat tonul protestelor

Liderul AUR, George Simion, le-a cerut susținătorilor lui Călin Georgescu, într-un videoclip postat vineri pe pagina sa de Facebook, să iasă în stradă și să fie alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale. El a anunțat proteste în România și un miting pentru 14 octombrie, în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European, la Bruxelles.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia procurorilor DIICOT şi a decis ca Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un alt om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.