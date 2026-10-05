Radu Miruță comentează arestarea lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune. Ce spune ministrul interimar despre raportul privind anularea alegerilor

Într-un context politic extrem de tensionat, ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit luni seară la TVR despre dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune în formă continuată, dar și despre raportul privind anularea prezidențialelor din noiembrie 2024.

Președintele Nicușor Dan nu a prezentat nici până în prezent un raport exhaustiv al ședinței CSAT (Consiliul Suprem de Apărare a Țării), în cadrul căreia a fost anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, câștigat de Călin Georgescu. Radu Miruță susține, însă, că documentul prezentat de Nicușor Dan în cadrul ședinței Comunității Politice Europene din octombrie 2025 este îndeajuns de clar.

„Președintele a dat României un raport destul de consistent. M-am uitat și eu peste el. Rămâne la atitudinea președintelui dacă și când va face așa ceva”, a declarat Miruță.

Radu Miruță, despre dosarul lui Călin Georgescu: „Dacă a făcut ceva ilegal trebuie să plătească”

Întrebat dacă fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, are conexiuni în zona rezerviștilor din Ministerul Apărării, Miruță a menționat că nu deține astfel de informații.

„Nu pot să spun dacă există legături.”, a declarat Miruță. „Statul român trebuie să aibă puterea de a aduce claritate asupra acestui aspect, dacă Călin Georgescu a făcut ceva ilegal trebuie să plătească. Lucrul ăsta trebuie clarificat, este un om care emoționează o anumită categorie a populației României, nu mă deranjează asta. Statul român își manifestă puterea atunci când aduce claritate”, a mai adăugat ministrul interimar al Apărării.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat.