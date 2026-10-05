Radu Miruță, interimarul de la Apărare, anunță că USR este dispus să voteze un premier tehnocrat. Ce condiții impune partidul lui Fritz

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat, luni seară la TVR, că USR este dispus să voteze un premier tehnocrat, doar dacă acesta ar agrea posibilitatea unei rotative în ceea ce privește cabinetul de miniștrii.

În contextul vehiculării desemnării unui premier tehnocrat, Radu Miruță a declarat că USR ar susține o astfel de opțiune, doar dacă acesta ar fi de acord cu o rotativă ce include un cabinet format din PNL, USR, UDMR, urmat de unul format din PSD și celelalte partide.

„Este posbil să susținem un premier tehnocrat care să rămână premier peste ambele ture de echipe politice

Prima tură ar fi PNL, UDMR, USR și a doua: PSD”, a declarat Radu Miruță.

USR vrea alegeri anticipate

După ce propunerea alianței USR, PNL, UDMR, Siegfried Mureșan, a picat la vot în Parlament, reprezentanții USR anunță că vor alegeri anticipate. Fritz a transmis că va discuta cu viitorul premier desemnat, însă spune că, din punctul său de vedere, alegerile anticipate pot debloca criza politică din România.

”I-am spus președintelui că ne dorim un guvern cu seriozitate, care poate să livreze rezultate pentru români, iar faptul că căutăm acum un guvern cu puteri depline ne spune că trebuie să ne gândim ce fel de guvern ar avea puterea să conducă.

I-am spus președintelui că cred că soluția anticipatelor este soluția cea mai simplă față de români, care se așteaptă ca această criză să se termine. Am primit multe mesaje din partea cetățenilor care așteaptă programări la spital, oameni care nu mai știu cum să plătească facturile. Tocmai de aceea este nevoie de o soluție care să ajute românii. Pentru oameni, susținem alegeri anticipate”, a declarat Dominic Fritz.

Negocieri la Cotroceni, după trei desemnări eșuate

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri cu privire la desemnarea următorului candidat pentru funcția de prim-ministru.

Consultările de la Palatul Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline. Astăzi se împlinesc și cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.