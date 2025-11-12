Răzbunarea cruntă a unei turiste în China. Cum a reacționat clienta nemulțumită de camera de hotel

După refuzul rambursării, turista a contactat poliția și, simultan, a depus o plângere oficială la linia telefonică a administrației locale, acuzând hotelul de condiții necorespunzătoare. În timp ce aștepta sosirea agenților, femeia s-a întors în camera sa și a început să o vandalizeze.

Femeia a aruncat lenjeria de pat în baie și a turnat peste aceasta o cantitate mare de gel de duș. Apoi a deschis robinetul chiuvetei și dușul, lăsând apa să curgă, provocând inundație.

Apa a reușit să ajungă de la etajul 2 a hotelului până în holul de la parterul acestuia. Când personalul a reușit să oprească robinetele, pereții și podelele erau deja grav afectate de umezeală, iar pagubele au fost estimate la aproximativ 2.000 de lire.

Hotelul a alertat poliția și a cerut ca femeia să fie trasă la răspundere pentru distrugerile provocate. În urma investigației, s-a stabilit că turista a acționat intenționat. Ea a fost de acord, în cele din urmă, să achite despăgubiri în valoare de aproximativ 3.000 de lire o sumă uriașă comparativ cu cele 12 lire plătite pentru o singură noapte de cazare.

Legea din China pedepsește distrugerea intenționată

Conform legislației chineze, persoanele care distrug intenționat bunuri publice sau private și provoacă daune semnificative pot fi condamnate la până 3 ani de închisoare, arest pe termen scurt sau amendă. Dacă valoarea pagubelor depășește 500 de lire, autorul faptei poate fi cercetat penal sau chiar pus sub acuzare.

Cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online. Pe platformele de socializare chineze, mulți utilizatori au condamnat gestul femeii, considerând că despăgubirea impusă este prea mică față de gravitatea acțiunii sale.

„Comparativ cu posibilele consecințe legale, despăgubirea de 3.000 de lire este o pedeapsă ușoară”, a scris un internaut.

Altul internaut a precizat:

„Mânia poate avea urmări grave dacă nu o stăpânim. Legea este cel mai bun control”.

Gestul femeii a devenit rapid subiect de dezbatere în China, fiind considerat un exemplu al modului în care o reacție impulsivă poate avea consecințe costisitoare. De la o simplă neînțelegere privind o rezervare de 12 lire, turista s-a ales cu o notă de plată de peste 3.000 de lire și o pată serioasă pe reputația sa.