LEGE nouă pentru hoteluri și instituții publice. Administratorii, obligați să afișeze anumite mesaje de avertizare. Se dau amenzi grele

Senatul a adoptat un proiect de lege cu impact major în lupta împotriva traficului de persoane. Astfel, hotelierii, dar și instituțiile publice
Potrivit noilor reguli, hotelurile, agențiile de turism, firmele de transport și instituțiile publice cu expunere la acest risc vor fi obligate să afișeze mesaje standardizate, prin care cetățenii sunt informați cum pot sesiza astfel de cazuri.
Modelele de afiș și cartonaș au fost deja stabilite și includ atât text, cât și imagini, pentru a facilita accesul la informații pentru posibilele victime și pentru public.
Noua obligație se aplică pentru:
Pentru instituții, afișele vor fi disponibile inclusiv în format digital.
Operatorii economici și instituțiile care nu respectă obligația riscă amenzi între 200 și 1.000 de lei.
Proiectul urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, care este for decizional, înainte de a ajunge la promulgare.