LEGE nouă pentru hoteluri și instituții publice. Administratorii, obligați să afișeze anumite mesaje de avertizare. Se dau amenzi grele

Senatul a adoptat un proiect de lege cu impact major în lupta împotriva traficului de persoane. Astfel, hotelierii, dar și instituțiile publice

Potrivit noilor reguli, hotelurile, agențiile de turism, firmele de transport și instituțiile publice cu expunere la acest risc vor fi obligate să afișeze mesaje standardizate, prin care cetățenii sunt informați cum pot sesiza astfel de cazuri.

Modelele de afiș și cartonaș au fost deja stabilite și includ atât text, cât și imagini, pentru a facilita accesul la informații pentru posibilele victime și pentru public.

Unde vor fi afișate mesajele

Noua obligație se aplică pentru:

unități de cazare turistică (mesaje în fiecare cameră de hotel),

agenții de turism,

operatori de transport rutier de persoane (mesaje în mijloacele de transport),

agenții de plasare a forței de muncă,

aeroporturi, ambasade și oficii consulare,

instituții publice precum ANOFM, Inspecția Muncii sau Inspectoratul General pentru Imigrări.

Pentru instituții, afișele vor fi disponibile inclusiv în format digital.

Amenzi pentru cei care nu respectă legea

Operatorii economici și instituțiile care nu respectă obligația riscă amenzi între 200 și 1.000 de lei.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, care este for decizional, înainte de a ajunge la promulgare.