RĂZVAN, de 13 ani, elev în clasa a VII-a, a decedat în curtea școlii în care învăța, în timp ce își aștepta mama. „A zis că îi e sete”

Un elev în vârstă de 13 ani de la școala din localitatea Băița de Sub Codru a leșinat în curtea unității de învățământ. Chemat să intervină, echipajul medical de pe ambulanță nu l-a mai putut salva pe copil, constatând decesul acestuia.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, Florina Meteș, a precizat că, „în ciuda manevrelor de resuscitare pe care le-au efectuat”, medicii „au constatat decesul” minorului.

Până în prezent, „nu există suspiciuni cu privire la decesul băiatului”, a mai menționat sursa citată.

„N-a spus că îi e rău”

Băiatuș s-a stins din viață în curtea școlii, sub ochii colegilor, dar şi ai mamei sale, care este chiar angajată a unităţii de învăţământ.

„Când a ajuns la scări, a zis că îi e sete, îi trebuie apă şi n-a spus că îi e rău. Copiii tot l-au întrebat dacă îi e rău, dar el a zis că nu îi e rău și să-l lase în pace”, a povestit Adriana Conea, directorarea şcolii, într-un reportaj difuzat de Observator Antena 1.

Din câte se pare, Răzvan a murit chiar pe treptele şcolii, în timp ce își aştepta mama. Era elev în clasa a VII-a şi avea doar 13 ani.

Primul care l-a văzut că are probleme a fost un muncitor, care a sărit imediat în ajutor și a încercat să-i facă manevrele de resuscitare. În același timp, martorii la scena care se petrecea au sunat de urgență la 112. „A fost aplicat protocolul de resuscitare, însă, din păcate, copilul nu a răspuns manevrelor, fiind declarat decedat”, a declarat Adriana Șanta, purtător de cuvânt ISU Maramureş.

Despre Răzvan se știe că era elev în clasa a VII-a şi juca în echipa de fotbal a şcolii.

Când s-a întâmplat nenorocirea, sora sa mai mică se afla în şcoală.

„A fost un copil minunat, foarte silitor. Chiar în luna august a făcut vizita medicală cu test de efort şi rezultatele au fost bune, deci fără indiciile unor probleme medicale”, afirmă Bogdan Pop, primar în Băița de Sub Codru. Și vecinii s-au declarat șocați de moartea copilului – „Doamne feri! Deci, am rămas aşa, ca… ! A învăţat foarte bine copilul şi… acum nu ştiu ce să zic”. „Durere imensă! Nu se poate descrie în cuvinte ce simţim toţi. E foarte mare păcat de bietul copilaş”, a declarat altcineva.

Potrivit Observator, care citează date din anchetă, copilul ar fi fost, totuși, bolnav şi ar mai fi avut episoade de leşin și în trecut.

În caz se fac cercetări pentru stabilirea exactă a cauzei morții.

