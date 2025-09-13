Prima pagină » Actualitate » RĂZVAN, de 13 ani, elev în clasa a VII-a, a decedat în curtea școlii în care învăța, în timp ce își aștepta mama. „A zis că îi e sete”

RĂZVAN, de 13 ani, elev în clasa a VII-a, a decedat în curtea școlii în care învăța, în timp ce își aștepta mama. „A zis că îi e sete”

13 sept. 2025, 11:18, Actualitate
RĂZVAN, de 13 ani, elev în clasa a VII-a, a decedat în curtea școlii în care învăța, în timp ce își aștepta mama. „A zis că îi e sete”

Un elev în vârstă de 13 ani de la școala din localitatea Băița de Sub Codru a leșinat în curtea unității de învățământ. Chemat să intervină, echipajul medical de pe ambulanță nu l-a mai putut salva pe copil, constatând decesul acestuia.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, Florina Meteș, a precizat că, „în ciuda manevrelor de resuscitare pe care le-au efectuat”, medicii „au constatat decesul” minorului.

Până în prezent, „nu există suspiciuni cu privire la decesul băiatului”, a mai menționat sursa citată.

„N-a spus că îi e rău”

Băiatuș s-a stins din viață în curtea școlii, sub ochii colegilor, dar şi ai mamei sale, care este chiar angajată a unităţii de învăţământ.

„Când a ajuns la scări, a zis că îi e sete, îi trebuie apă şi n-a spus că îi e rău. Copiii tot l-au întrebat dacă îi e rău, dar el a zis că nu îi e rău și să-l lase în pace”, a povestit Adriana Conea, directorarea şcolii, într-un reportaj difuzat de Observator Antena 1.

Din câte se pare, Răzvan a murit chiar pe treptele şcolii, în timp ce își aştepta mama. Era elev în clasa a VII-a şi avea doar 13 ani.

Primul care l-a văzut că are probleme a fost un muncitor, care a sărit imediat în ajutor și a încercat să-i facă manevrele de resuscitare. În același timp, martorii la scena care se petrecea au sunat de urgență la 112. „A fost aplicat protocolul de resuscitare, însă, din păcate, copilul nu a răspuns manevrelor, fiind declarat decedat”, a declarat Adriana Șanta, purtător de cuvânt ISU Maramureş.

Despre Răzvan se știe că era elev în clasa a VII-a şi juca în echipa de fotbal a şcolii.

Când s-a întâmplat nenorocirea, sora sa mai mică se afla în şcoală.

„A fost un copil minunat, foarte silitor. Chiar în luna august a făcut vizita medicală cu test de efort şi rezultatele au fost bune, deci fără indiciile unor probleme medicale”, afirmă Bogdan Pop, primar în Băița de Sub Codru. Și vecinii s-au declarat șocați de moartea copilului – „Doamne feri! Deci, am rămas aşa, ca… ! A învăţat foarte bine copilul şi… acum nu ştiu ce să zic”. „Durere imensă! Nu se poate descrie în cuvinte ce simţim toţi. E foarte mare păcat de bietul copilaş”, a declarat altcineva.

Potrivit Observator, care citează date din anchetă, copilul ar fi fost, totuși, bolnav şi ar mai fi avut episoade de leşin și în trecut.

În caz se fac cercetări pentru stabilirea exactă a cauzei morții.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Băutura care poate să ducă la DECES: Tot mai mulți elevi și studenți o consumă în perioada examenelor

Raport final în cazul decesului Sharei, eleva olimpică moartă în casa unui băiat din Neamț. Ce a pățit adolescenta în ultimele ore de viață

Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
Cancan.ro
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii! Ce i-ar fi provocat decesul subit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Evz.ro
Ultima flacără a colosului lui Ceaușescu. Uzina care a hrănit o țară întreagă se oprește
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
Văduva lui Victor Socaciu retrăiește coșmarul prin care a trecut artistul. Cu vocea tremurând, Brândușa Simion vorbește despre lupta cruntă. A fost un chin fără sfârșit: "Sincer, am obosit. Nu am cum să nu fiu altfel, a fost foarte greu"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi descoperit în sfârșit un leac universal pentru gripă
VIDEO O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții
12:28
O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții
SPORT Mirel Rădoi, despre lupta la TITLU în Superliga. „Nu cred că vor fi doar atâtea”
12:23
Mirel Rădoi, despre lupta la TITLU în Superliga. „Nu cred că vor fi doar atâtea”
VIDEO Raluca Turcan spune cu cine i-a fost cel mai greu să colaboreze:”Îmi cereți un politician. Eu am doi”
11:46
Raluca Turcan spune cu cine i-a fost cel mai greu să colaboreze:”Îmi cereți un politician. Eu am doi”
VIDEO Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară”
11:35
Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară”
SPORT Rapidiștii au atacat arbitrajul, după remiza cu U Cluj. „E penalty. O să iasă Nelutu Sabău și o să ne spună cum s-a inventat apa”
09:21
Rapidiștii au atacat arbitrajul, după remiza cu U Cluj. „E penalty. O să iasă Nelutu Sabău și o să ne spună cum s-a inventat apa”