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Metoda găsită de Ungaria pentru a compensa scumpirea motorinei: șoferii primesc bani lunar, fără nicio cerere. Aproape 1.000.000 de autoturisme, eligibile

Metoda găsită de Ungaria pentru a compensa scumpirea motorinei: șoferii primesc bani lunar, fără nicio cerere. Aproape 1.000.000 de autoturisme, eligibile
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Guvernul maghiar a găsit o soluție inedită ca să reducă impactul scumpirii motorinei direct în buzunarele șoferilor. Budapesta va acorda câte 5.000 de forinți lunar proprietarilor eligibili de mașini diesel, până la sfârșitul anului, însă în anumite condiții.

Proprietarii de autoturisme diesel vor primi o sumă de bani pe lună până la sfârșitul anului, iar pentru cei mai mulți beneficiari plata se va face automat, fără cereri și fără drumuri la instituțiile statului. Așa sună soluția găsită de guvernul Peter Magyar pentru a compensa scumpirile la motorină.

Măsurile au fost anunțate vineri de premierul maghiar în contextul creșterii prețului motorinei pe piață.

Aproape un milion de mașini ar urma să intre în program. Separat, agricultorii vor putea recupera integral acciza inclusă în motorina utilizată pentru lucrările agricole.

Schema destinată populației vizează autoturismele diesel care nu depășesc 150 de cai putere, autoritățile estimând că aproape un milion de vehicule îndeplinesc criteriile stabilite. Practic, fiecare proprietar eligibil va primi 5.000 de forinți pe lună, până la sfârșitul anului.

Guvernul spune că suma nu a fost aleasă întâmplător, ci a fost calculată în funcție de consumul unei gospodării obișnuite și de diferența dintre fostul preț protejat al carburantului și actualul preț de pe piață.

„O familie obișnuită alimentează, în medie, o dată pe lună. Din cauza creșterii prețurilor pe piața mondială, diferența dintre prețul protejat anterior și prețul de piață este de aproximativ 5.000 de forinți la o alimentare. Guvernul va rambursa această diferență o dată pe lună”, a declarat Péter Magyar, premierul Ungariei.

Prin această formulă, Budapesta încearcă să ofere un sprijin țintit proprietarilor de automobile diesel, fără să revină la plafonarea generală a prețului motorinei.

Aproape un milion de proprietari pot primi banii fără să depună cerere

Unul dintre elementele importante ale programului este mecanismul de acordare a compensației.

Pentru majoritatea beneficiarilor, nu va fi necesară depunerea unei cereri. Schema îi vizează în primul rând pe cei care dețineau un autoturism diesel eligibil la 1 ianuarie 2026.

Trezoreria Statului Maghiar va folosi informațiile din baza de date a Administrației Fiscale și Vamale utilizată pentru stabilirea impozitului auto. Pe baza acestor evidențe, autoritățile vor identifica proprietarii care îndeplinesc condițiile programului.

Banii vor fi virați în contul bancar din care proprietarul și-a achitat impozitul pentru autoturism. În situațiile în care autoritățile fiscale nu au înregistrat un cont bancar pentru beneficiar, compensația va fi transmisă prin poștă.

Plățile vor fi efectuate în mai multe tranșe, iar primele sume sunt programate să ajungă la beneficiari în octombrie.

Guvernul pregătește separat o procedură pentru persoanele care au cumpărat un autoturism diesel după 1 ianuarie 2026, astfel încât și acestea să poată beneficia de sprijin în anumite condiții.

Schema nu este rezervată exclusiv persoanelor care utilizează mașina în scop personal.

Producătorii agricoli și întreprinzătorii individuali pot primi compensația dacă autoturismul eligibil este înmatriculat pe numele lor.

Executivul de la Budapesta a ales astfel o formulă prin care ajutorul este legat de vehicul și de evidențele fiscale existente, reducând procedurile administrative pentru proprietarii deja identificați de autorități.

Fermierii își vor putea recupera integral acciza pentru motorina agricolă

Pentru sectorul agricol, guvernul a pregătit o măsură separată și mai amplă. Până la sfârșitul anului, agricultorii vor putea solicita rambursarea integrală a accizei incluse în prețul motorinei utilizate în agricultură.

Executivul justifică intervenția prin faptul că fermierii nu își pot reduce cu ușurință consumul atunci când carburanții se scumpesc. Tractoarele, combinele și celelalte utilaje trebuie folosite pentru lucrările agricole indiferent de evoluția prețurilor la pompă.

Budapesta încearcă astfel să limiteze transferarea costurilor suplimentare cu motorina către producția agricolă și, mai departe, către prețurile alimentelor.

Péter Magyar a exclus însă revenirea la plafonarea generală a prețului motorinei. Premierul susține că stabilirea din nou a unui preț protejat ar putea descuraja importurile de carburant, ceea ce ar crește riscul apariției unor probleme de aprovizionare la benzinăriile din Ungaria.

Există și un argument bugetar.

Potrivit calculelor prezentate de șeful guvernului, revenirea la prețul protejat ar genera pentru stat costuri de aproximativ 50-100 de miliarde de forinți în fiecare lună.

Schema de compensații aleasă de executiv ar costa, în schimb, aproximativ 5 miliarde de forinți lunar, de până la 20 de ori mai puțin decât varianta revenirii la plafonarea prețului.

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