„Crăișorul Munților”, Avram Iancu, comemorat duminică la Țebea. „Stegarul Dac”: La Țebea – Avram Iancu suntem toți

Serbările Naționale de la Țebea, dedicate memoriei lui Avram Iancu de la moartea căruia se împlinesc 154 de ani, se vor desfășura, duminică, 13 septembrie 2026. „Crăişorul Munţilor” va fi comemorat, ca în fiecare an, în Panteonul Moților, locul în care îşi doarme somnul de veci. Protestatarul Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul Dac”, a marcat momentul: „La Țebea – Avram Iancu suntem toți”.

Ceremonialul de la Țebea, dedicat omagierii lui Avram Iancu, va începe la ora 10:30, cu întâmpinarea persoanei oficiale, salutul drapelului de luptă și intonarea Imnului Național. Va urma o slujbă religioasă, săvârșită de un sobor de preoți la mormântul lui Avram Iancu, evocări istorice, alocuțiuni și depuneri de coroane de flori la mormântul „Crăișorului”. Ceremonialul se va încheia cu defilarea Gărzii de Onoare.

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Spectacol folcloric cu interpreți renumiți

Serbările Naționale de la Țebea vor continua, de la ora 13:30, cu un spectacol folcloric, susținut de formații și interpreți consacrați de muzică populară, printre care Nicolae Furdui Iancu și Grupul “Crai Nou”, Sava Negrean Brudașcu, Andreea Voica, Liliana Laichici, Ionuţ Fulea, Mariana Ionescu Căpitănescu, Antonela şi Liviu Buţiu, Călin Brăteanu, Alina Pinca, Ovidiu Olari, Bogdan Toma, Ovidiu Homorodean, alături de tineri interpreți laureaţi ai festivalurilor din ţară – Larisa Cârlugea, Ştefan Ţîrdea, Sorin Cheva, Alice Ghile, Denisa Bărbat, Adriana Anghel – Ansamblul Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean” (dirijor prof. George Cîlțea, coregrafia Cătălin Bălan). Spectacolul folcloric va fi prezentat de Iuliana Tudor.

Serbările Naționale de la Țebea, cel mai important eveniment din Țara Zarandului, au loc în fiecare an, în luna septembrie.

Avram Iancu s-a născut la 1824, într-o familie de moți înstăriți din Vidra de Sus, județul Alba. De profesie avocat, la Revoluția de la 1848 Avram Iancu făcea parte dintre fruntașii intelectualității românești transilvănene luptătoare pentru emanciparea socială și națională. A fost unul dintre inițiatorii și organizatorii adunărilor publice de la Blaj, din 30 aprilie, 15-17 mai și 15 -23 septembrie 1848, și conducătorul cetelor înarmate de țărani și mineri din Munții Apuseni, în rândurile cărora se bucură de multă popularitate. „Crăișorul Munților” a murit la 10 septembrie 1872, în comuna Baia de Criș, și trei zile mai târziu, a fost înmormântat în cimitirul de la Țebea, lângă Gorunul lui Horea.

Sursa foto: servuspress.ro / Facebook Cezar Cătălin Avrămuță / Wikipedia