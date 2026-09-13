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A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi. Prima reacție a milionarului, după tragedie

A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi. Prima reacție a milionarului, după tragedie
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Este cutremur în lumea showbizului românesc. Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, s-a stins din viață, în jurul orei 02:00, noaptea trecută. Potrivit primelor informații, tânăra și-ar fi pus capăt zilelor. Vestea a picat ca un trăsnet în rândul celor care au cunoscut-o.

Mădălina Apostol, partenera lui Nick Rădoi, a murit noaptea trecută, în jurul orei 02:00. În ultima perioadă, aceasta s-a retras din spațiul public și a vorbit tot mai puțin despre viața sa personală. Conform informațiilor apărute în spațiul public, tânăra și-ar fi pus capăt zilelor, arată Cancan.

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A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi. Prima reacție a milionarului, după tragedie

A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi. Prima reacție a milionarului, după tragedie

Nick Rădoi a avut o primă reacție, după tragedie

La scurt timp de la tragedie, milionarul Nick Rădoi a spus că este devastat de durere și că nu poate vorbi pentru a oferi o declarație, arată Spynews.

În anul 2023, Nick Rădoi mărturisea că a fost diagnosticat cu cancer de colon. Tot atunci, el a spus că și-a făcut testamentul. Mărturisea că tot ce a agonisit va lăsa nepoților săi.

În ultimele luni, Mădălina Apostol a fost tot mai discretă și a redus aparițiile pe rețelele sociale. După fotografiile publicate din Mexic, în iulie, nu a mai oferit informații despre viața sa. Nick Rădoi declara recent că Mădălina alesese discreția și că cei doi locuiau în Los Angeles. Moartea acesteia a venit pe neașteptate, iar deocamdată sunt puține informații despre ultimele sale ore.

”Mădălina și-a schimbat viața. Nu mai este Mădălina pe care o știați voi, s-a schimbat și datorită mie. Când un om cunoaște două vieți, nu doar pe cea de dinainte, ci ajunge să cunoască două variante, își alege partea care este mult mai bună. Mă bucur pentru ea și pentru schimbarea din viața ei. Locuim în Los Angeles acum, în Huntington Beach. A ales discreția în ultimii ani, la fel ca mine, pentru mai multă liniște, și e mult mai bine așa”, a spus Nick Rădoi recent, potrivit Spynews.

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