Braconierii din Vaslui, pe urmele unui cerb solitar. Din greșeală, vineri seara au împușcat un cal de 15.000 de lei

Braconierii din zona Poienești, Vaslui, caută un cerb pe care îl consideră un trofeu veritabil, scrie vremeanoua.ro.

Vineri seara, braconierii au împușcat însă din greșeală calul de rasă a unui fermier din zonă, care păștea liniștit în jurul unei stâni.

Calul a fost împușcat în coapsa din spate. „La cum descrieți rana lăsată de glonț, înseamnă că vânătorul braconier a tras de la mare distanță și prin urmare a folosit un echipament de termoviziune. Dacă ar fi tras de aproape, cu siguranță pe partea cealaltă, țesutul animalului ar fi fost rupt. Asta e opinia mea”, a explicat un specialist pentru sursa citată.

Calul valora 15.000 de lei

Fermierul nu a raportat că animalul i-a fost ucis de braconier prin împușcare.

Acesta se teme ca nu cumva să fie sancționat deoarece a lăsat calul liber seara.

Se pare că acest cal ucis de braconieri nu este unul oarecare, ci unul de rasă, valorând în jur de 15.000 de lei.

Braconierii fac incursiuni în zonă în căutarea cerbului, pe care îl vor neapărat drept trofeu.

Sursa foto: Envato (ilustrativ)