David Popovici mai adaugă o medalie de aur în palmares
David Popovici a obținut prima medalie de aur în 2026. Sportivul a atras toate privirile cu tatuajul său, scrie Prosport.

David Popovici a obținut prima medalie de aur din acest an. Altceva a atras însă privirile la Campionatele Naționale cu un tatuaj dedicat clubului pentru care a scris istorie în sport.

Marele favorit al Campionatelor Naționale de natație la seniori, tineret și juniori I-II de la Otopeni, David Popovici, și-a apărat titlul de anul trecut și a trecut în palmares o nouă medalie de aur în proba de 50 metri liber.

Tatăl lui Popovici a avut ideea tatuajului cu logoul Dinamo. Este un tatuaj semipermanent, dar cu o semnificație specială pentru cel mai titrat înotător român aflat în activitate.

„Mă simt foarte bine. E prima oară când concurez în 8 luni. Ca de obicei, încep cu campionatele naționale, e primul concurs din an. E ca un antrenament mai avansat. Vrem să vedem unde mă plasez în funcție de tipul de antrenament pe care îl lucrăm. E un test bun, nu e un test ușor.

(n.r. dacă i-a lipsit să concureze în bazin) Da, cu siguranță mi-a lipsit. Știu că apropiindu-se și weekendul o să vină din ce în ce mai multă lume. Mi-a lipsit pentru că mă simt foarte viu făcând asta. Cu siguranță am niște emoții. Mereu o să am, indiferent de competiție. Emoțiile înseamnă că îmi pasă și asta cu adevărat contează pentru mine. Sper să am emoții și mâine.

(n.r. cum a fost vacanța) A fost foarte bună pentru mine, am avut aproape trei luni. Profit de acel timp să fac tot ce nu pot să fac cât înot, să mă bucur și de viața socială în afara bazinului. (n.r. dacă a descoperit o nouă pasiune) Nu, în continuare îmi plac mașinile (n.r. zâmbește).

(n.r. despre tatuaj) A fost ideea tatălui meu, nu e permanent. A fost ideea tatălui meu să ne punem aceste stickere semi-permanente. Cred că fiecare sportiv legitimat la Dinamo a înotat cu ele. Mi se pare drăguț.”, a spus sportivul despre tatuaj.

