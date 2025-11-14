Reacţia cabinetului stomatologic, după moartea fetiței de doi ani, în timpul unei intervenţii stomatologice

Reprezentanţii clinicii Crystal Dental Clinic, cabinetul unde o copilă de numai doi ani a murit în urma unei intervenţii stomatologice în cadrul căreia a fost sedată intravenos, a transmis că sunt „profund marcați de acest eveniment și rămân dedicați cooperării cu autoritățile„.

Ei au mai transmis că „până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de la orice speculații sau concluzii„. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat azi că a preluat cercetările în dosar, iar Corpul de control al Ministerului Sănătăţii a fost trimis în control la clinică.

Amintim faptul că joi, părinţii au adus-o pe copila de 2 ani la clinica Crystal Dental Clinic din centrul Capitalei ca să-i trateze două carii, procedură care a fost făcută sub sedare intravenoasă.

Părinţii au fost cu o zi înainte cu fetiţa la analize de sânge, iar rezultatele ar fi indicat valori mărite la ficat. Conform surselor Observator, fetiţa ar mai fi avut o intervenție stomatologică anul trecut, cu același gen de anestezie, la aceeași clinică, însă atunci analizele la sânge erau bune.

Procedura medicală a început joi, cam pe la ora 17:00. După puțin timp, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Vreme de două ore, medicii stomatologi, cât şi cei de pe ambulanţă, au încercat să o resusciteze. De două ori, copilul a fost readus la viaţă, dar, din păcate, a reintrat în stop. Decesul a fost declarat în jurul orei 20:15. Poliţia a fost sesizată joi, în jurul orei 19:30.

De precizat este și că, anchetatorii au ridicat de la clinică mai multe documente care le-ar putea fi utile în anchetă. Vineri, după mai multe ore de audieri, două dintre doctoriţele care se aflau în clinică au fost lăsate în libertate. Audierile vor continua şi în perioada următoare, iar procurorii încearcă să stabilească exact firul tragediei. Tot vineri, parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat că a preluat cercetările în dosar. Corpul de control al Ministerului Sănătăţii a fost trimis în control la clinică.

Vineri,în ziua de după decesul fetiţei, Crystal Dental Clinic a transmis o reacţie oficială în acest caz.

Reac ţia Crystal Dental Clinic

„Ne exprimăm încă o dată profunda compasiune față de familia îndoliată. Suntem în prezent în cooperare deplină cu autoritățile competente pentru clarificarea tuturor circumstanțelor care au condus la acest eveniment tragic. Dorim să asigurăm publicul că siguranța pacienților a fost și rămâne responsabilitatea noastră primordială. De-a lungul ultimilor 11 ani, echipa noastră a realizat peste 1.700 de proceduri ce implicau sedare, alături de același medic anestezist, fără incidente. Această continuitate și această statistică reflectă angajamentul nostru constant pentru standarde înalte de siguranță și pentru respectarea strictă a protocoalelor medicale. Până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de la orice speculații sau concluzii. Vom furniza informații suplimentare imediat ce acestea vor putea fi comunicate public, în conformitate cu prevederile legale și cu principiile transparenței. Importanța tratamentelor stomatologice la copii: Înțelegem îngrijorarea pe care un astfel de eveniment o poate crea în rândul părinților. De aceea, considerăm esențial să explicăm de ce vizitele la medicul stomatolog sunt necesare încă din primii ani de viață. De la ce vârstă pot merge copiii la dentist? Este recomandat ca prima vizită la medicul pedodont să aibă loc în jurul vârstei de 6 luni pentru a primi indicații cu privire la modul în care trebuie să efectueze igiena orală, atât ca tehnică, cât și produse de igienă dentară. Ulterior, copiii ar trebui să meargă la un consult stomatologic cel puțin o dată pe an, ideal la fiecare 6 luni. Ce probleme dentare apar la copii, chiar și la primele luni de viață? Copiii pot avea o cazuistică foarte complexă, de la demineralizări la distrucții coronare care pot necesita extracția dintelui de lapte înaintea termenului lui de exfoliere (schimbare cu dintele permanent). Probleme dentare care apar frecvent la copii: carii dentare timpurii (cariile de biberon), inflamații gingivale, dureri dentare severe, infecții la rădăcina dinților, dinți fracturați sau traumatizați, dinți care cresc incorect și afectează masticația sau vorbirea. Multe dintre aceste afecțiuni evoluează rapid la copii, deoarece smalțul dinților de lapte este mai subțire și mai vulnerabil. Ce se întâmplă dacă problemele sunt ignorate? Cum sunt afectați copiii? Copiii sunt afectați în principal funcțional printr-o masticație deficitară, fonație deficitară, nu se pot concentra la activități simțind constant durere, dar și estetic. Totodată, și dinții permanenți pot fi afectați de evoluția cariilor dentare netratate. Digestia poate fi afectată printr-o masticație insuficientă și administrarea frecventă a antibioticelor în cursul episoadelor acute de parodontite apicale (complicații ale cariei dentare netratate, abcese care invadează spațiile moi). Netratate la timp, problemele dentare la copii pot duce la: dureri intense și infecții care pot afecta sănătatea generală, dificultăți de alimentație și somn, probleme de vorbire, deformări ale maxilarelor, afectarea dinților permanenți, anxietate crescută și teamă de medic, mai dificil de gestionat ulterior. De ce este nevoie de anestezie/sedare la copii? Sedarea/anestezia generală se poate utiliza în situațiile în care patologia complexă depășește gradul de înțelegere al micului pacient. Acesta, fiind necooperant, ar putea să se miște, iar instrumentele medicale folosite să lezeze buza/limba/obrazul copilului. În unele situații, pentru tratamentul optim al copiilor foarte mici, anxioși sau cu nevoi speciale, sedarea este recomandată tocmai pentru a permite realizarea actului medical în condiții de siguranță, fără traumă fizică sau emoțională pentru copil. Procedura este realizată exclusiv de medici anesteziști specializați și se folosește în întreaga lume ca metodă standard în cazurile în care cooperarea copilului este imposibilă. Ne reafirmăm angajamentul pentru transparență, profesionalism și siguranță în actul medical. Suntem profund marcați de acest eveniment și rămânem dedicați cooperării cu autoritățile pentru a clarifica fiecare aspect al situației. Gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia îndoliată, iar întreaga noastră echipă este alături de ei în aceste momente de durere„.

