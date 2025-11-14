Prima pagină » Actualitate » Reacţia cabinetului stomatologic, după moartea fetiței de doi ani, în timpul unei intervenţii stomatologice

Reacţia cabinetului stomatologic, după moartea fetiței de doi ani, în timpul unei intervenţii stomatologice

14 nov. 2025, 17:30, Actualitate
Reacţia cabinetului stomatologic, după moartea fetiței de doi ani, în timpul unei intervenţii stomatologice
foto ilsutrativa: sursa foto: Envato

Reprezentanţii clinicii Crystal Dental Clinic, cabinetul unde o copilă de numai doi ani a murit în urma unei intervenţii stomatologice în cadrul căreia a fost sedată intravenos, a transmis sunt „profund marcați de acest eveniment și rămân dedicați cooperării cu autoritățile„.

Ei au mai transmis până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de la orice speculații sau concluzii„. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat azi a preluat cercetările în dosar, iar Corpul de control al Ministerului Sănătăţii a fost trimis în control la clinică.

Amintim faptul că joi, părinţii au adus-o pe copila de 2 ani la clinica Crystal Dental Clinic din centrul Capitalei ca să-i trateze două carii, procedură care a fost făcută sub sedare intravenoasă.

Părinţii au fost cu o zi înainte cu fetiţa la analize de sânge, iar rezultatele ar fi indicat valori mărite la ficat. Conform surselor Observator, fetiţa ar mai fi avut o intervenție stomatologică anul trecut, cu același gen de anestezie, la aceeași clinică, însă atunci analizele la sânge erau bune.

Procedura medicală a început joi, cam pe la ora 17:00. După puțin timp, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Vreme de două ore, medicii stomatologi, cât şi cei de pe ambulanţă, au încercat să o resusciteze. De două ori, copilul a fost readus la viaţă, dar, din păcate, a reintrat în stop. Decesul a fost declarat în jurul orei 20:15. Poliţia a fost sesizată joi, în jurul orei 19:30.

De precizat este și că, anchetatorii au ridicat de la clinică mai multe documente care le-ar putea fi utile în anchetă. Vineri, după mai multe ore de audieri, două dintre doctoriţele care se aflau în clinică au fost lăsate în libertate. Audierile vor continua şi în perioada următoare, iar procurorii încearcă stabilească exact firul tragediei. Tot vineri, parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat a preluat cercetările în dosar. Corpul de control al Ministerului Sănătăţii a fost trimis în control la clinică.

Vineri,în ziua de după decesul fetiţei, Crystal Dental Clinic a transmis o reacţie oficială în acest caz.

Reacţia Crystal Dental Clinic

„Ne exprimăm încă o dată profunda compasiune față de familia îndoliată. Suntem în prezent în cooperare deplină cu autoritățile competente pentru clarificarea tuturor circumstanțelor care au condus la acest eveniment tragic. Dorim asigurăm publicul siguranța pacienților a fost și rămâne responsabilitatea noastră primordială.

De-a lungul ultimilor 11 ani, echipa noastră a realizat peste 1.700 de proceduri ce implicau sedare, alături de același medic anestezist, fără incidente. Această continuitate și această statistică reflectă angajamentul nostru constant pentru standarde înalte de siguranță și pentru respectarea strictă a protocoalelor medicale.

Până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de la orice speculații sau concluzii. Vom furniza informații suplimentare imediat ce acestea vor putea fi comunicate public, în conformitate cu prevederile legale și cu principiile transparenței.

Importanța tratamentelor stomatologice la copii: Înțelegem îngrijorarea pe care un astfel de eveniment o poate crea în rândul părinților. De aceea, considerăm esențial explicăm de ce vizitele la medicul stomatolog sunt necesare încă din primii ani de viață.

De la ce vârstă pot merge copiii la dentist? Este recomandat ca prima vizită la medicul pedodont aibă loc în jurul vârstei de 6 luni pentru a primi indicații cu privire la modul în care trebuie să efectueze igiena orală, atât ca tehnică, cât și produse de igienă dentară. Ulterior, copiii ar trebui meargă la un consult stomatologic cel puțin o dată pe an, ideal la fiecare 6 luni.

Ce probleme dentare apar la copii, chiar și la primele luni de viață? Copiii pot avea o cazuistică foarte complexă, de la demineralizări la distrucții coronare care pot necesita extracția dintelui de lapte înaintea termenului lui de exfoliere (schimbare cu dintele permanent).

Probleme dentare care apar frecvent la copii: carii dentare timpurii (cariile de biberon), inflamații gingivale, dureri dentare severe, infecții la rădăcina dinților, dinți fracturați sau traumatizați, dinți care cresc incorect și afectează masticația sau vorbirea. Multe dintre aceste afecțiuni evoluează rapid la copii, deoarece smalțul dinților de lapte este mai subțire și mai vulnerabil.

Ce se întâmplă dacă problemele sunt ignorate? Cum sunt afectați copiii? Copiii sunt afectați în principal funcțional printr-o masticație deficitară, fonație deficitară, nu se pot concentra la activități simțind constant durere, dar și estetic.

Totodată, și dinții permanenți pot fi afectați de evoluția cariilor dentare netratate. Digestia poate fi afectată printr-o masticație insuficientă și administrarea frecventă a antibioticelor în cursul episoadelor acute de parodontite apicale (complicații ale cariei dentare netratate, abcese care invadează spațiile moi).

Netratate la timp, problemele dentare la copii pot duce la: dureri intense și infecții care pot afecta sănătatea generală, dificultăți de alimentație și somn, probleme de vorbire, deformări ale maxilarelor, afectarea dinților permanenți, anxietate crescută și teamă de medic, mai dificil de gestionat ulterior.

De ce este nevoie de anestezie/sedare la copii? Sedarea/anestezia generală se poate utiliza în situațiile în care patologia complexă depășește gradul de înțelegere al micului pacient. Acesta, fiind necooperant, ar putea se miște, iar instrumentele medicale folosite lezeze buza/limba/obrazul copilului.

În unele situații, pentru tratamentul optim al copiilor foarte mici, anxioși sau cu nevoi speciale, sedarea este recomandată tocmai pentru a permite realizarea actului medical în condiții de siguranță, fără traumă fizică sau emoțională pentru copil.

Procedura este realizată exclusiv de medici anesteziști specializați și se folosește în întreaga lume ca metodă standard în cazurile în care cooperarea copilului este imposibilă. Ne reafirmăm angajamentul pentru transparență, profesionalism și siguranță în actul medical. Suntem profund marcați de acest eveniment și rămânem dedicați cooperării cu autoritățile pentru a clarifica fiecare aspect al situației. Gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia îndoliată, iar întreaga noastră echipă este alături de ei în aceste momente de durere„.

Autorul recomandă:

Primele informații despre cauza decesului fetiței din cabinetul stomatologic: Deces în context anestezic”. Ce detalii au sursele Gândul

Citește și

VIDEO Un cocktail Molotov pentru soție. Un român a încercat să-și incendieze nevasta în Italia
18:55
Un cocktail Molotov pentru soție. Un român a încercat să-și incendieze nevasta în Italia
EVENIMENT Primul Sărut al lui Brâncuși, descoperit într-un „maculator”, în Olanda. Schițele datează din perioada de „ucenicie” la Paris
18:02
Primul Sărut al lui Brâncuși, descoperit într-un „maculator”, în Olanda. Schițele datează din perioada de „ucenicie” la Paris
ULTIMA ORĂ Împușcături în cea mai mare gară din PARIS. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost reținut în gara din Montparnasse
17:25
Împușcături în cea mai mare gară din PARIS. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost reținut în gara din Montparnasse
EVENIMENT Tiangong, „Palatul Ceresc”, este prima stație spațială din istorie în care s-a făcut un grătar
17:15
Tiangong, „Palatul Ceresc”, este prima stație spațială din istorie în care s-a făcut un grătar
INEDIT „Sângele de aur”, grupa sangvină pe care doar 50 de oameni din lume o au. De ce e atât de specială
16:54
„Sângele de aur”, grupa sangvină pe care doar 50 de oameni din lume o au. De ce e atât de specială
ULTIMA ORĂ Tânărul care a atacat un livrator s-a sinucis chiar în arestul Poliției Galați. Ce s-a întâmplat cu aproximativ 50 minute înainte de tragedie
16:21
Tânărul care a atacat un livrator s-a sinucis chiar în arestul Poliției Galați. Ce s-a întâmplat cu aproximativ 50 minute înainte de tragedie
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Cancan.ro
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cel mai mare crater modern de pe Pământ a fost descoperit în sudul Chinei
EXTERNE Robert Fico s-a certat cu elevii pe tema Ucrainei: „Dacă sunteți așa eroi și susțineți acest război, mergeți acolo”
18:42
Robert Fico s-a certat cu elevii pe tema Ucrainei: „Dacă sunteți așa eroi și susțineți acest război, mergeți acolo”
FLASH NEWS Bulgaria obține o derogare de la sancțiunile Marii Britanii împotriva Lukoil
18:30
Bulgaria obține o derogare de la sancțiunile Marii Britanii împotriva Lukoil
DETALII EXCLUSIVE Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, cercetat de polițiști după ce ar fi furat un rucsac cu bani dintr-un hotel. Polițiștii au recuperat paguba
18:09
Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, cercetat de polițiști după ce ar fi furat un rucsac cu bani dintr-un hotel. Polițiștii au recuperat paguba
ULTIMA ORĂ 🚨 Scene brutale în Stockholm: Un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți
17:59
🚨 Scene brutale în Stockholm: Un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți
ECONOMIE Economistul Cristian Socol sună alarma: România are cea mai mare cădere de putere de cumpărare din ultimii 25 de ani
17:48
Economistul Cristian Socol sună alarma: România are cea mai mare cădere de putere de cumpărare din ultimii 25 de ani
EXTERNE Maduro îl imploră pe Trump să nu bombardeze Venezuela: Fără războaie nesfârșite ca Libia sau Afganistan
17:36
Maduro îl imploră pe Trump să nu bombardeze Venezuela: Fără războaie nesfârșite ca Libia sau Afganistan