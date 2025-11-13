Prima pagină » Actualitate » Tragedie la un cabinet stomatologic din Capitală. Un copil de doi ani a murit în timpul intervenției

Tragedie la un cabinet stomatologic din Capitală. Un copil de doi ani a murit în timpul intervenției

13 nov. 2025, 22:05, Actualitate
Tragedie la un cabinet stomatologic din Capitală. Un copil de doi ani a murit în timpul intervenției

Un copil de doar doi ani a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei proceduri banale, pentru tratarea a două carii, la un cabinet stomatologic din Capitală.

Potrivit părinților, intervenția a început la ora 17:00, cu o simplă anestezie locală. După aproape 30 de minute, micuțul ar fi intrat în stop cardio-respirator. Echipa medicală a început imediat manevrele de resuscitare, care au durat mai bine de o oră.

Un copil de doi ani a murit după o anestezie efectuată la o clinică dentară din Capitală

La fața locului a sosit și o ambulanță SMURD, iar medicii au continuat resuscitarea încă o oră. Copilul de doar doi ani a dat semne de două ori că răspunde la manevrele de resuscitare, însă, în momentul în care a intrat pentru a treia oară în stop cardio-respirator, inima sa s-a oprit pentru totdeauna. În ciuda eforturilor pe care le-au depus, copilul a fost declarat decedat la ora 20:15.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a emis și un comunicat

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani.

Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.”

Potrivit primelor informații, copila ar fi primit o doză prea mare de anestezic. Polițiștii au deschis deja o anchetă în acest caz.

Citește și

ACTUALITATE Brânzeturile de capră, din ce în ce mai apreciate de români. Prețurile sunt pe măsura cererii
20:32
Brânzeturile de capră, din ce în ce mai apreciate de români. Prețurile sunt pe măsura cererii
ACTUALITATE Doi puști din București au pus Poliția și SMURD-ul pe jar. Un apel sinistru la 112 a mobilizat echipaje impresionante de intervenție
19:21
Doi puști din București au pus Poliția și SMURD-ul pe jar. Un apel sinistru la 112 a mobilizat echipaje impresionante de intervenție
CONTROVERSĂ Scandal între PRO-TV și CNA, după DEZVĂLUIREA Gândul despre publicitatea politică din Las Fierbinți. CNA: „Să nu credeți că nu ne-am prins”/ PRO-TV: „Este ficțiune”
19:15
Scandal între PRO-TV și CNA, după DEZVĂLUIREA Gândul despre publicitatea politică din Las Fierbinți. CNA: „Să nu credeți că nu ne-am prins”/ PRO-TV: „Este ficțiune”
ACTUALITATE La câte puncte de penalizare rămâi fără permis în 2025. Ce abateri te pot lăsa pieton chiar și 90 de zile
19:04
La câte puncte de penalizare rămâi fără permis în 2025. Ce abateri te pot lăsa pieton chiar și 90 de zile
ECONOMIE Noi scumpiri la polițele RCA. Șoferii din București și Ilfov ar putea plăti și cu 1.000 de lei mai mult
18:54
Noi scumpiri la polițele RCA. Șoferii din București și Ilfov ar putea plăti și cu 1.000 de lei mai mult
INEDIT Premieră. Zile libere pentru DOLIUL celui mai bun prieten
18:50
Premieră. Zile libere pentru DOLIUL celui mai bun prieten
Mediafax
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Atac dur la Alexandra Velniciuc, după moartea lui Horia Moculescu: 'Degeaba ești frumoasă la chip, dacă sufletul nu...
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Mediafax
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Scanările cerebrale dezvăluie ce se întâmplă în creierul nostru înainte de a adormi