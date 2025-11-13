Tragedie la un cabinet stomatologic din Capitală. Un copil de doi ani a murit în timpul intervenției

Un copil de doar doi ani a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei proceduri banale, pentru tratarea a două carii, la un cabinet stomatologic din Capitală.

Potrivit părinților, intervenția a început la ora 17:00, cu o simplă anestezie locală. După aproape 30 de minute, micuțul ar fi intrat în stop cardio-respirator. Echipa medicală a început imediat manevrele de resuscitare, care au durat mai bine de o oră.

La fața locului a sosit și o ambulanță SMURD, iar medicii au continuat resuscitarea încă o oră. Copilul de doar doi ani a dat semne de două ori că răspunde la manevrele de resuscitare, însă, în momentul în care a intrat pentru a treia oară în stop cardio-respirator, inima sa s-a oprit pentru totdeauna. În ciuda eforturilor pe care le-au depus, copilul a fost declarat decedat la ora 20:15.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a emis și un comunicat

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani.

Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.”

Potrivit primelor informații, copila ar fi primit o doză prea mare de anestezic. Polițiștii au deschis deja o anchetă în acest caz.