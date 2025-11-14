Prima pagină » Actualitate » Primele informații despre cauza decesului fetiței din cabinetul stomatologic: „Deces în context anestezic”. Ce detalii au sursele Gândul

Adina AnghelescuBianca Dogaru
14 nov. 2025, 14:48, Actualitate
O fetiță de doar doi ani a murit, joi, într-un cabinet stomatologic din Capitală, după ce a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei proceduri pentru tratarea cariilor. Potrivit primelor informații, copila ar fi primit o doză prea mare de anestezic.

Deși polițiștii și cadrele medicale s-au deplasat de urgență la fața locului, nu s-au putut efectua manevrele de resuscitare, așadar a fost declarat decesul minorei.

„Conform surselor judiciare, necropsia realizată la INML nu a evidențiat o cauză clară a decesului, fiind necesare rezultatele analizei toxicologice care necesită un interval de timp mai mare. «Deces în context anestezic pentru intervenție stomatologică», este concluzia făcută de medicul legist. Așadar, după ce vor sosi rezultatele de laborator, abia atunci se vor corobora și cu actele medicale, implicit cu cele care oferă informații despre tabloul clinic dinaintea anesteziei, monitorizarea și supravegherea acestei proceduri,” au explicat sursele Gândul.

Dosarul a fost inițial înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru ucidere din culpă, apoi a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care anchetează acum cazul împreună cu polițiștii de la Serviciul de Vătămări și Ucideri din Culpă.

Potrivit concluziilor preliminare ale autopsiei efectuate de INML, decesul ar fi survenit în timpul intervenției, iar copila ar fi suferit de o patologie cronică preexistentă complexă.

Ancheta continuă pentru a stabili toți factorii care au dus la decesul minorei și dacă au fost respectate procedurile medicale.

