Reacția lui CTP după anunțul Ambasadei SUA privind verificarea conturilor online pentru solicitanții de viză: „M-am lins pe bot cu America”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu ironizează anunțul Ambasadei Statelor Unite privind verificarea amănunțită a solicitanților de viză, inclusiv a activității acestora pe rețelele de socializare. Jurnalistul afirmă că șansele sale de a ajunge în America sunt „nule”, din cauza criticilor aduse fostului președinte Donald Trump.

Cristian Tudor Popescu reacționează acid la comunicatul transmis de Ambasada SUA la București, în care se precizează că procesul de acordare a vizelor pentru Statele Unite presupune verificări extinse, inclusiv a prezenței online a solicitanților.

Cunoscut pentru pozițiile sale tranșante și deseori critice la adresa politicii americane din era Trump, jurnalistul crede că i s-a închis definitiv ușa către America.

„M-am lins pe bot de viză pentru America”, a scris CTP într-o postare pe Facebook, comentând ironic decizia autorităților americane.

Gazetarul amintește că viza este „un privilegiu, nu un drept”, după cum precizează și Ambasada SUA, care subliniază că fiecare solicitare este tratată ca o chestiune de securitate națională.

„O viză pentru SUA este un privilegiu, nu un drept. Utilizăm toate informațiile disponibile în cadrul procesului de verificare și control al vizelor, pentru a identifica solicitanți de viză care nu pot fi admiși în Statele Unite, inclusiv cei care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA. Vom efectua o verificare amplă și aprofundată, inclusiv a prezenței online a tuturor solicitanților. Fiecare decizie de acordare a vizei este o decizie de securitate națională. Statele Unite trebuie să fie vigilente în timpul procesului de eliberare a vizelor, pentru a se asigura că persoanele care solicită intrarea în SUA nu intenționează să aducă prejudicii cetățenilor americani”, scrie gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Mesajul se adresează, în special, celor care aplică pentru vize de studiu sau de muncă temporară, precum cele din programul Work & Travel.

CTP sugerează că activitatea sa publică, în special criticile față de Donald Trump, sunt suficiente pentru a fi refuzat la granițele SUA.

Tonul postării este profund sarcastic, CTP parafrazând stilul fostului președinte cu expresia: „No visa for you, cuz I don’t give a shit about you”. El adaugă, într-un registru autoironic, că plănuia să mai vadă Statuia Libertății „înainte să și-o ia înapoi francezii”.

„Prin urmare, subsemnatul m-am lins pe bot de viză pentru America. În ultimii 7-8 ani am scris și publicat pe net nenumărate articole despre un cetățean american, Trump Donald J. pe nume, în care am comentat vorbele și faptele sale. Recunosc că m-am opus din răsputeri, de aici, din biata mea țară de la capătul lumii față de Washington, cățărării la putere a cetățeanului, ba nu, a sinistrului măscăroi Trump. Aceste ultime cuvinte din fraza precedentă le-am scris ca să scutesc ambasada să mai inventarieze atâtea alte atacuri la siguranța SUA și președintelui lor pe care le-am comis de-a lungul vremii. Și eu, care tocmai voiam să mă duc să mai arunc o privire Statuii Libertății, înainte să și-o ia înapoi francezii”, a punctat CTP”, a notat gazetarul.

România, încă în afara programului Visa Waiver

În același context, jurnalistul consideră că această politică de verificare excesivă reflectă motivul pentru care România nu a fost inclusă încă în programul Visa Waiver, deși îndeplinește condițiile tehnice de ani buni.

Decizia de suspendare a programului Visa Waiver a fost luată de aministrația Trump după anularea alegerilor prezidențiale din România, deși țara noastră avea ca și termen limită de ridicare a vizelor finalul lunii martie 2025.

Ambasada americană a precizat că noile reguli se aplică în special categoriilor de vize pentru studenți și tineri muncitori sezonieri. Procesul implică verificarea conturilor de social media, postărilor și interacțiunilor din spațiul public digital, ca parte a măsurilor de prevenire a riscurilor pentru securitatea națională.