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Reacția lui Elon Musk, care a donat milioane de dolari republicanilor, după victoria uriașă a democraților în SUA

Elena Popescu
Reacția lui Elon Musk, care a donat milioane de dolari republicanilor, după victoria uriașă a democraților în SUA
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Elon Musk, susținător al republicanilor, a donat peste 400 de milioane de dolari în campaniile electorale ale candidațiilor din Statele Unite ale Americii. 

Însă, democrații au înregistrat o victorie colosală, câștigând chiar și în state cu puternică tradiție repubicană, iar acum vor prelua controlul Congresului SUA.

”Centrele de date din spațiu par destul de atractive în acest moment”, a scris Musk, care deține și își extinde astfel de centre, într-o postare pe X. Într-o altă postare, Musk a glumit: ”Se pare că laserele mele spațiale menite să interfereze cu alegerile nu au funcționat de data aceasta”.

Elon Musk este cel mai bogat om din lume, devenind primul trilionar al planetei, cu o avere estimată la peste 900 de miliarde de dolari. Miliardarul a fost cel mai mare donator din aceste alegeri, investind peste 400 de milioane de dolari în campaniile candidaților republicani.

Magnatul tehnologiei Elon Musk a doborât un nou record, devenind cel mai mare donator electoral unic care a contribuit cu 474 de milioane de dolari la Partidul Republican înainte de alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA din 3 noiembrie, relatează EFE. Niciodată până acum un donator care nu candidează nu a mai contribuit public cu o sumă atât de mare.

Musk a fost menționat în discursul lui James Talarico

James Talarico a fost ales să reprezinte Texasul în Senatul SUA, devenind primul democrat ales la nivel statal din 1994. Acesta a ținut un discurs cu o trimitere clară la Elon Musk.

”Tocmai am transmis un mesaj tuturor mega-donatorilor miliardari, tuturor mega-donatorilor triliardari, tuturor apărătorilor corupți ai acestui sistem politic defectuos, din acest stat, din această țară: puterea aparține poporului. Cel mai bogat om din lume, cel mai puternic om din lume și întreaga elită politică de la Washington au fost împotriva noastră. Dar oamenii din Texas au fost praștia mea, iar în această seară l-am învins pe Goliat!”, a adăugat James Talarico.

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