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Adam Hamilton scrie istorie în Kansas. Pastorul democrat l-a învins pe republicanul Roger Marshall și a pus capăt dominației de 94 de ani a Partidului Republican în alegerile pentru Senatul SUA

Adam Hamilton scrie istorie în Kansas. Pastorul democrat l-a învins pe republicanul Roger Marshall și a pus capăt dominației de 94 de ani a Partidului Republican în alegerile pentru Senatul SUA
Adam Hamilton - Foto: Profimedia images
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Democratul Adam Hamilton l-a învins pe senatorul republican Roger Marshall în Kansas, stat care nu mai trimisese un democrat în Senatul SUA din 1932. Victoria reprezintă o pierdere grea pentru partidul lui Trump, care a pierdut la midterms și Senatul și Camera Reprezentanților.

Democrații au obținut o victorie în Kansas, unde Adam Hamilton a câștigat alegerile pentru Senatul Statelor Unite în fața republicanului Roger Marshall. Rezultatul pune capăt unei perioade de 94 de ani în care Partidul Republican a câștigat toate alegerile pentru Senatul american organizate în acest stat.

Potrivit NBC News, Hamilton are, potrivit ultimelor proiecții, 50,9% din voturi, față de 46,1% pentru Marshall, după numărarea a aproximativ 95,6% dintre buletinele de vot. Candidatul libertarian David Graham a obținut 3 %.

Foto: NBC News - captură foto

Foto: NBC News – captură foto

Este prima dată din 1932, când democratul George McGill a câștigat un mandat în Senat, când alegătorii din Kansas trimit un reprezentant al Partidului Democrat în camera superioară a Congresului american. Rezultatul este cu atât mai important ținând cont că statul Kansas a fost câștigat de președintele Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024, cu un avans de aproximativ 16 puncte procentuale.

Trump și JD Vance au făcut campanie pentru Roger Marshall

Înfrângerea senatorului republican Roger Marshall vine după o campanie electorală în care conducerea Partidului Republican a investit resurse financiare considerabile pentru păstrarea mandatului. Președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance au participat la mai multe evenimente electorale în Kansas, în ultimele săptămâni înaintea scrutinului din 3 noiembrie.

Deși mandatul era considerat inițial unul sigur pentru republicani, creșterea susținerii pentru Adam Hamilton a transformat competiția într-una dintre cele mai urmărite curse pentru Senat.

Potrivit datelor companiei AdImpact, citate de Associated Press, cele două partide și organizațiile care le-au susținut au cheltuit aproximativ 110 milioane de dolari pentru publicitate la televiziune și în mediul digital. Suma uriașă a transformat confruntarea dintre Hamilton și Marshall în cea mai costisitoare competiție electorală din istoria statului Kansas.

Victoria democratului aduce partidului un mandat deținut anterior de republicani, într-un scrutin în care controlul Senatului reprezintă una dintre principalele mize politice.

Înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, republicanii dețineau 53 de locuri în Senat, în timp ce democrații și independenții care votează alături de ei controlau 47.

Cine este Adam Hamilton, pastorul care a învins un senator republican

Adam Hamilton, în vârstă de 62 de ani, a intrat în competiția electorală fără să fi ocupat anterior o funcție politică. El este cunoscut pentru activitatea religioasă, fiind fondatorul Bisericii Învierii, una dintre cele mai mari congregații metodiste unite din Statele Unite.

Adam Hamilton - Foto: X/@SaycheeseDGTL

Adam Hamilton – Foto: X/@SaycheeseDGTL

Înființată în zona suburbană a orașului Kansas City, comunitatea religioasă a ajuns la aproximativ 25.000 de membri.

În campanie, Hamilton s-a prezentat drept un democrat independent în gândire, încercând să atragă atât alegătorii tradiționali ai partidului său, cât și republicanii moderați și persoanele fără afiliere politică.

Mesajele sale s-au concentrat asupra costului vieții și dificultăților economice cu care se confruntă locuitorii statului Kansas. Candidatul democrat a criticat tarifele vamale introduse de administrația Trump și prelungirea războiului cu Iranul, susținând că aceste politici au contribuit la scumpirea produselor și a combustibililor.

Hamilton a acordat o atenție deosebită situației fermierilor din Kansas, afectați de creșterea prețului motorinei și de costurile tot mai ridicate ale activităților agricole.

Pe parcursul campaniei, el a încercat să se delimiteze și de conducerea națională a Partidului Democrat, anunțând că nu susține menținerea senatorului Chuck Schumer, reprezentant al statului New York, în funcția de lider al democraților din Senat.

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