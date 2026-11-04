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Taxe majorate pentru sibieni, din 2027. Situațiile în care impozitele ar putea fi mărite cu 500%. Ce arată un proiect pus în consultare publică de primărie

Taxe majorate pentru sibieni, din 2027. Situațiile în care impozitele ar putea fi mărite cu 500%. Ce arată un proiect pus în consultare publică de primărie
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Unii dintre sibieni ar putea plăti mai mult în anul 2027. Un proiect pus în consultare publică de Primăria Sibiu relevă care ar fi situațiile în care impozitele ar putea fi mărite cu 500%.

Primăria Sibiu a lansat în consultare publică proiectul privind taxele și impozitele locale pentru 2027. Impozitele pe locuințele și mașinile persoanelor fizice rămân neschimbate, însă sunt propuse alte modificări. O schimbare importantă vizează clădirile rezidențiale deținute de firme. În urma modificării Codului Fiscal, acestea vor fi impozitate la fel ca imobilele nerezidențiale. De menționat faptul că sunt considerate tot clădiri nerezidențiale și clădirile cu destinație mixtă.

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Taxe majorate pentru sibieni, din 2027. Situațiile în care impozitele ar putea fi mărite cu 500%. Ce arată un proiect pus în consultare publică de primărie

Taxe majorate pentru sibieni, din 2027. Situațiile în care impozitele ar putea fi mărite cu 500%. Ce arată un proiect pus în consultare publică de primărie. Foto: Shutterstock.

„În considerarea faptului că persoanele juridice se înființează pentru desfășurarea de activități cu scop economic (obținerea de beneficii), clădirile aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice au regimul fiscal de clădiri nerezidențiale”, se arată în anexele proiectului de hotărâre pus în consultare publică de către Primăria Sibiu.

Impozit mai mare pentru sibieni

Impozitul pentru clădirile rezidențiale ale firmelor va crește semnificativ. Cota de bază va urca de la 0,2% la 1,3%, la care se va adăuga o cotă suplimentară de 16,154%, propusă de Primăria Sibiu. De menționat faptul că respectiva cotă adițională poate fo între 0 și 100%.

„Cota adițională ce rezultă din aplicarea procentului de 16,154% la cota de impozit de 1,3 se rotunjește la nivel de două zecimale, respectiv la 0,21”, se mai arată în proiect, arată Turnul Sfatului.

Publicația oferă și un exemplu în acest sens. Pentru un apartament evaluat fiscal la 500.000 de lei, deținut de o firmă din Sibiu, impozitul ar crește de la 1.250 de lei la 7.550 de lei în 2027.

Pentru clădirile neevaluate în ultimii 5 ani, impozitul propus ajunge la 6,25%. În cazul apartamentului evaluat la 500.000 de lei, suma de plată ar crește la 31.250 de lei.

Consiliul Local Sibiu aplică din 2017 impozite majorate cu 500% pentru terenurile neîngrijite din intravilan. Poliția Locală le identifică, iar Consiliul Local aprobă majorarea pentru fiecare teren în parte. Din 2027, Primăria Sibiu propune majorarea cu 500% a impozitelor pentru clădirile neîngrijite. Criteriile de încadrare nu au fost stabilite încă printr-o hotărâre a Consiliului Local.

„Impozitul pe clădiri se majorează cu 500 % pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilanul localității. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor neîngrijite sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire și aprobare a acestora”, se mai arată în document.

Ce se elimină?

Există și o veste legată de eliminarea unei taxe, de anul viitor. Potrivit sursei, ar urma să fie eliminată taxa de eliberare a certificatului fiscal (3 lei, respectiv 16 lei pentru eliberarea certificatului în aceeași zi).

Primăria Sibiu vrea să limiteze scutirile de impozit pentru ONG-uri și întreprinderile sociale. Din 2027, situația ar urma să se aplice doar clădirilor aflate în proprietatea acestora, nu și celor „primite în folosință gratuită”.

Lista beneficiarilor ar putea include și unitățile de îngrijire social-medicală și paliativă. Scutirea nu va viza spațiile folosite pentru activități economice sau de agrement. Până acum, facilitatea a fost acordată pentru 6 imobile, în valoare totală de 150.552 de lei.

Proiectul privind taxele și impozitele pentru 2027 se află în consultare publică. Sibienii pot trimite propuneri și observații până pe 10 noiembrie 2026.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ / colaj Gândul

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