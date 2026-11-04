Efect imediat pe burse după alegerile din SUA: dolarul, în cădere liberă. Moneda americană s-a depreciat față de principalele valute

Potrivit datelor cumulate din piață imediat după ce rezultatele alegerilor din SUA au indicat câștiguri importante pentru democrați, dolarul american s-a depreciat în raport cu principalele valute. Mediafax arată că bursele asiatice, primele care s-au deschis miercuri, 4 noiembrie, au înregistrat scăderi importante.

Presa din State informează că democrații au câștigat controlul Senatului și se apropie de obținerea majorității și în Camera Reprezentanților.

Bursa din Tokyo pierde aproape 3%

Pentru Donald Trump, este o lovitură politică destul de puternică. Partidul Republican controla ambele camere ale Congresului, iar acum pierde și la Senat, și la Camera Reprezentanților.

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Cum era de așteptat, piețele financiare au reacționat instant, în special la posibilitatea ca noua configurație politică să afecteze investițiile în tehnologie, cheltuielile publice și politicile economice ale administrației americane, după cum remarcă și Euronews. Astfel, indicele Nikkei 225 al bursei japoneze a coborât cu 2,85% în jurul orei 06:00 CET, pe fondul deprecierii acțiunilor companiilor tehnologice și al aprecierii yenului în raport cu dolarul.

Unul dintre cei mai mari investitorii în OpenAI, SoftBank Group, a pierdut aproximativ 8% din prețul acțiunilor în prima parte a ședinței de tranzacționare.

Dar nu numai Japonia a reacționat. În Coreea de Sud, indicele Kospi a coborât cu 1,17%, în timp ce bursa din Taiwan a pierdut 2,3%. La Shanghai, indicele principal a scăzut cu 0,23%, iar piața australiană a înregistrat un declin de 0,8%. Hong Kong a fost una dintre puținele excepții, cu o creștere de 0,38%.

Petrolul se ieftinește, dolarul scade

O lovitură a încasat și dolarul american, care s-a depreciat în raport cu principalele valute – euro, lira sterlină și yenul japonez.

Miercuri dimineață, euro era tranzacționat la 1,1249 dolari, iar lira sterlină a urcat cu 0,4%, până la 1,3460 dolari. Dolarul a coborât la 157,63 yeni.

Și contractele futures pentru principalele burse europene indicau deschideri în scădere, de aproximativ 0,3%-0,5%. Contractele asociate indicelui Euro STOXX 50 pierdeau 0,7%. Petrolul s-a ieftinit, cotația Brent coborând sub 104 dolari pe baril. Petrolul american era tranzacționat în jurul valorii de 96 de dolari, în timp ce aurul a urcat cu aproape 0,5%, la 3.958,50 dolari uncia.

Pentru economia americană, controlul democraților asupra Congresului poate complica adoptarea unor măsuri economice promovate de Administrația Trump. Aici vorbim inclusiv de fiscalitate, apărare și chiar reglementarea companiilor tehnologice.

„Controlul democraților asupra Congresului ar crește riscul blocajelor legislative, al disputelor privind plafonul datoriei și al investigațiilor parlamentare”, a explicat Chris Weston, analist la Pepperstone.

Președintele Trump a avertizat că se va transforma în „Domnul Veto” și va bloca proiectele legislative ale democraților, dacă nu va ajunge la o înțelegere cu ei. Totuși, el nu a exclus varianta negocierilor politice.