Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”

Administrația Prezidențială a postat mesajul transmis de președintele Nicușor Dan după decsul legendarului antrenor Mircea Lucescu. Șeful statului și-a exprimat regretul pentru trecerea în neființă a celui supranumit ”Il Luce”, cel mai titrat antrenor român din toate timpurile.

Șeful staului a punctat că tehnicianul lasă fotbalului moștenire ”exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe”. Nicușor Dan a menționat că timp de peste șase decenii, Lucescu a excelat atât ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, cât și ca antrenor de elită.

”Președintele Nicușor Dan: Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței.

Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii.

Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Nicușor Dan.