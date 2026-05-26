Tatăl fetei ucise la ferma din Bihor a publicat ultimele mesaje date de victimă prietenei sale: „Am minţit că am 16 ani şi tot nu mă lasă în pace”

La aproape trei săptămâni de la crima din Parhida, tatăl Alisiei, tânăra de 18 ani ucisă într-un lan de rapiță, a publicat conversații private ale fiicei sale pentru a combate declarațiile suspectului, care susținea că ar fi avut o relație cu adolescenta.

Tatăl victimei a publicat mesajele dintre fiica lui și prietena acesteia

După ce anchetatorii au returnat telefonul victimei, tatăl acesteia a postat pe Facebook capturi ale unor conversații purtate pe Instagram, în limba maghiară. Din mesajele publicate reiese că Alisia a încercat să îl respingă pe bărbat și chiar i-a spus că are doar 16 ani, sperând că acesta va înceta să o mai contacteze.

„El nu ştie că eu am 18 ani. L-am minţit că am 16 ani, că ştii, că pentru minori face puşcărie. Şi tot nu mă lasă în pace”, i-a scris Alesia interlocutoarei.

„Dar i-ai spus cuiva? Pentru că nu va fi bine”, o avertizează prietena sa.

Mesajele arată și cum adolescenta făcea referire la diferența mare de vârstă dintre ea și bărbatul care o aborda insistent.

„Nu înţeleg, nu vede că e un moş de 40 ani?”, îi scria aceasta prietenei sale, adăugând că, dacă acesta nu o va lăsa în pace, urma să îi spună fratelui ei: „Îi voi spune fratelui meu, şi îi va arăta el”.

De altfel, victima se arăta mirată și de modul în care criminalul obținuse numărul său de telefon.

„Încă nu am aflat de unde are numărul meu. Şi m-a întrebat de ce nu îi răspund la telefon”, a scris adolescenta.

Alisia, o tânără de 18 ani, a fost găsită moartă pe 8 mai, într-un lan de rapiță din apropierea localității Parhida, având gâtul tăiat. La câteva ore după descoperirea crimei, anchetatorii l-au identificat în zonă și pe principalul suspect, József Zsolt Bóné, în vârstă de 39 de ani, eliberat condiționat anul trecut după ce executase 20 de ani de închisoare pentru o altă crimă.

AUTORUL RECOMANDĂ