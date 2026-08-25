BNR schimbă regulile de creditare. Băncile vor putea acorda împrumuturi garantate cu titluri Fidelis. Ce sumă poți obține dacă ai 100.000 de lei în titluri de stat

BNR deschide o nouă supapă de lichiditate pentru deținătorii de titluri de stat. Românii care au cumpărat titluri de stat Fidelis ar putea folosi aceste investiții ca garanții pentru a obține credite de la bănci, potrivit unui proiect de act normativ prin care BNR modifică regulile de creditare. Banca Națională propune ca finanțarea garantată cu astfel de active să poată ajunge la cel mult 80% din valoarea lor de piață.

La plafonul maxim prevăzut de proiect, volumul cumulat al titlurilor Fidelis emise din 2020 până acum – de 71,6 miliarde lei – ar putea susține, teoretic, credite în valoare totală de până la 57 miliarde de lei.

„În cazul creditelor prevăzute la art. 171, la evaluarea capacității de rambursare, împrumutătorii pot lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție ”, se arată în proiectul legislativ aflat în etapa de consultare publică.

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Titlurile de stat devin un instrument de garantare a creditului

BNR propune practic ca titlurile de stat tranzacționabile să poată fi transformate în garanții pentru credite. Proiectul de modificare a Regulamentului BNR nr. 17/2012 introduce explicit posibilitatea ca băncile să acorde „credite garantate cu titluri emise de administrații centrale și bănci centrale din Uniunea Europeană”. Acestea sunt acceptate drept garanție dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE și îndeplinesc condițiile stabilite de BNR.

Cu alte cuvinte, un investitor ar putea ajunge să aibă nu doar un titlu de stat care îi produce dobândă și pe care îl poate vinde la bursă, ci și un activ pe care îl poate folosi pentru a obține lichiditate fără să îl vândă. Este o noutate avantajoasă pentru clienții din zona de private banking, care își doresc credite de valori mari, pe care normele actuale ale BNR nu le permit. Practic, titlurile de stat devin un instrument de garantare identic cu ipoteca pe un imobil sau colateralul pe un depozit bancar de valoare identică cu cea a creditului.

Noul proiect al BNR este o completare la norma actuală ce acoperă un gol existent, care limitează acordarea de credite către clienții de tip Private Banking sau Affluent Banking, în baza veniturilor lor din investiții financiare și a garanțiilor reprezentate de același titluri.

Acum BNR propune modificări prin care acest lucru este posibil, dar definește strict lista tipurilor de active financiare acceptate, la titlurile de stat locale si cele emise de state UE.

Împrumuturi bancare de până la 80% din valoarea titlurilor de stat din portofoliu

Totuși, banca nu va putea acorda un credit care să reprezinte întreaga valoare de piață a titlurilor. Plafonul maxim propus este de 80% din valoarea garanției.

De exemplu, pentru titluri de stat evaluate la 100.000 de lei, finanțarea garantată ar putea ajunge, în condițiile generale, la cel mult 80.000 de lei. Băncile vor trebui să urmărească atent valoarea acestor garanții. Evaluarea titlurilor va fi făcută zilnic, astfel încât eventualele scăderi de preț să poată fi identificate rapid.

O altă condiție importantă este ca perioada rămasă până la scadența titlurilor să fie cel puțin egală cu durata creditului. Cu alte cuvinte, garanția nu ar trebui să ajungă la maturitate înainte ca împrumutul să fie rambursat. În cazul în care titlurile de stat folosite drept garanție sunt cumpărate chiar cu banii obținuți prin credit, limita trebuie redusă cu cel puțin 10 puncte procentuale.

Pentru titluri denominate în euro sau dolari americani, reducerea este de minimum 10 puncte procentuale, iar pentru alte valute, de cel puțin 20 de puncte procentuale.

Un „boost” pentru piața Fidelis

Dacă băncile vor folosi efectiv noul mecanism, titlurile Fidelis ar putea deveni mai atractive pentru investitori, deoarece ar putea fi transformate în lichiditate fără vânzarea lor. Totuși, eligibilitatea nu garantează un credit de 80% din valoarea titlurilor: fiecare bancă își va stabili propriile condiții și nivelul efectiv al finanțării.

Pentru Fidelis, mecanismul este relevant în condițiile în care titlurile sunt deja tranzacționate la BVB. Folosirea lor ca garanție ar putea permite investitorilor să obțină temporar lichiditate păstrându-și investiția.

Veniturile din titluri de stat ar putea conta la obținerea creditului

Proiectul BNR aduce o schimbare și în analiza capacității de rambursare. Băncile ar putea lua în calcul veniturile generate de titlurile constituite drept garanție. Astfel, acestea nu ar reprezenta doar active puse gaj, ci ar putea contribui și la evaluarea situației financiare a clientului. Asta nu înseamnă însă că un credit va fi aprobat automat. Decizia finală va aparține în continuare băncii, după analiza riscului și a capacității solicitantului de a rambursa împrumutul.

De asemenea, BNR propune reguli stricte și pentru creditele de consum acordate în valută sau indexate la cursul unei monede străine. Cu excepția noii categorii de credite garantate cu titluri, solicitantul ar trebui să dispună de garanții reale și/sau personale reprezentând minimum 133% din valoarea finanțării.

BNR introduce reguli mai flexibile pentru gradul de îndatorare

De asemenea, potrivit noului proiect, BNR ar putea aproba mai multe credite peste gradul standard de îndatorare. Limita generală nu este eliminată, însă băncile ar putea face excepții pentru o anumită parte dintre creditele acordate. Pentru creditele de consum, excepția ar putea fi utilizată pentru maximum 15% din media aritmetică a volumelor trimestriale de finanțări acordate în ultimele patru trimestre. Aceeași limită de 15% ar urma să se aplice și în cazul creditelor destinate investițiilor imobiliare, la credite de până la 250.000 de euro.

Este de menționat că noile reguli propuse de BNR nu înseamnă că băncile vor putea acorda liber credite persoanelor cu grad mare de îndatorare. Instituțiile de credit vor trebui să respecte plafonul de 15% și să demonstreze că persoanele incluse în această categorie au o capacitate suficientă de rambursare.

În schimb, proiectul deschide o nouă posibilitate pentru cei care dețin titluri de stat, acestea putând deveni, în anumite condiții, o garanție pentru obținerea unei finanțări.