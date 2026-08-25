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Rareș Bogdan, dezlănțuit la adresa lui Bolojan: ”Face presiuni pe constructori să termine drumuri înainte de termen, să taie el panglici, să îl ierte cetățenii”

Rareș Bogdan, dezlănțuit la adresa lui Bolojan: ”Face presiuni pe constructori să termine drumuri înainte de termen, să taie el panglici, să îl ierte cetățenii”
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Europarlamentarul Rareș Bogdan, un nou atac dezlănțuit la adresa premierului demis Ilie Bolojan. Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul prim-vicepreședinte al PNL face o trecere în revistă a măsurilor luate de Ilie Bolojan, pe care îl pune la zid și despre care susține că ”urăște din toți rărunchii cultura”.

Rareș Bogdan: ”Nimeni nu mai este în siguranță”

Rareș Bogdan punctează, ironic, că se așteaptă ca Bolojan să umble și la tichetele sociale pentru grădiniță, ”să le condiționeze de prezență sută la sută”, la ajutorul pentru persoane cu dizabilități, dacă sunt spitalizate, scaune cu rotile sau manualele școlare. Acesta susțiune că Bolojan face presiuni incredibile pe constructori să termine drumuri înainte de termen, doar pentru a tăia panglici, pentru a-l ierta cetățenii. În final, europarlamentarul subliniază că ”nimeni nu mai este în siguranță”.

”Opriți-l! Taie de la copiii care n-au teniși să meargă la școală, taie de la bolnavii de cancer, de la persoane cu dizabilități, de la pensionari, dar nu se atinge de marea evaziune, de cartelurile subterane! Face presiuni incredibile pe constructori să termine drumuri înainte de termen, să taie el panglici, să îl ierte cetățenii, eventual să uite, dar nu pune farul și pe cei care trebuie să verifice containerele din Portul Constanța! Unde estimările specialiștilor merg către evaziune între 1 și 2 miliarde de euro anual.
Toți sunt pesediști? Toate categoriile profesionale care nu sunt de acord cu tăierile astea aberante, cu impostura, sunt formate din pesediști? Cât o mai ții, domnule, cu minciuna asta? Care pesediști? Aia din USL-ul pe care îl ridicai în slăvi, când erai șef de tulumbă?
Ce mai tai, domnule?
Mă aștept să se umble și la tichetele sociale pentru grădiniță, să le condiționeze de prezență sută la sută! A făcut copilul o răceală și lipsește două zile, pac!
Laptele praf! Ajutorul pentru persoane cu dizabilități, dacă sunt spitalizate. Scaunele cu rotile! Manualele școlare!
Pac! Pac! Pac!
Ce atâta diabet? Ceai și morcovi!
Ce atâta insuficiență cardiacă? Păducel și valeriană!
Ce atâta libertate?
Nimeni nu mai este în siguranță!
Doamne, apără-ne!
P.S. Și cred că urăște din toți rărunchii cultura. Nu pricepe. Nu produce”, a scris Rareș Bogdan, pe pagina sa de Facebook.
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