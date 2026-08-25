Astăzi, 25 august 2026, este ultima zi în care mii de consilieri locali și județeni din România mai au posibilitatea legală de a alege între a continua să-și exercite funcția pentru care au fost aleși sau a continua să lucreze la stat în baza unui contract individual de muncă. Incompatibilitatea este stabilită prin Legea nr. 165/2026, care a modificat articolul 550 din Codul administrativ, astfel încât prevederile cuprinse între articolele 94 și 97 din Legea 161/2003 să se aplice și personalului contractual din instituțiile publice.

Practic, în cazul în care un consilier local sau județean mai are un contract de muncă într-o altă instituție publică și refuză să reunțe la funcția pe care o ocupă sau să își înceteze contractul, Agenția Națională de Integritate (ANI) va putea, de mâine, 26 august 2026, să îl îndepărteze din funcție sau să anuleze hotărâri de consiliu.

PSD, PNL și UDMR au negociat un proces de tranziție în favoarea consilierilor locali. Bolojan a intervenit pentru a le bloca / Ce condiții pune premierul demis pentru a-l salva pe Fritz

Surse Gândul au confirmat că, în după-amiaza zilei de marți, 25 august, parlamentarii PSD, PNL și UDMR au negociat și au convenit asupra unui set de măsuri tranzitorii, care să reglementeze prevederile legii, astfel încât aleșii locali să nu își piardă mandatul de pe o zi pe alta.

Totuși, în urmă cu puțin timp, liderul liberalilor, Ilie Bolojan, demis din funcția de prim-ministru la începutul lunii mai, a intervenit pentru a bloca soluția găsită de Grupurile Parlamentare cu privire la procesul de tranziție care vine în favoarea consilierilor locali și județeni aflați în incompatibilitate.

Conform surselor Gândul, Bolojan le-a transmis partidelor că va vota reglementările propuse doar în scenariul în care PSD își va retrage așa-numitul „amendament Fritz” din noua Lege ANI. Practic, liderul PNL este dispus să sacrifice cele câteva mii de consilieri liberali care sunt vizate de incompatibilitate, doar pentru a-l salva pe liderul USR, Dominic Fritz, de la depunerea mandatului de primar al municipiului Timișoara.

Gândul a publicat mesajele alarmiste care circulă pe grupurile interne ale partidelor, după legea prin care consilierii locali nu mai pot avea al doilea job la stat

Cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a incompatibilității, mesajul de mai jos a circulat pe mai multe grupuri ale partidelor din România.

„INFORMARE URGENTĂ

Vă rog să transmiteți imediat această informare în organizațiile locale și să îi identificați pe colegii care se pot afla în situația de mai jos.

Legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026 și intrată în vigoare la 9 august 2026, a modificat art. 550 din Codul administrativ.

Noul art. 550 alin. (6) prevede că regulile privind incompatibilitățile funcționarilor publici, cuprinse în art. 94-97 din Legea nr. 161/2003, se aplică în mod corespunzător și personalului contractual.

Sunt vizate, în principal, persoanele care îndeplinesc simultan următoarele două condiții:

* au mandat de consilier local sau consilier județean;

* sunt angajate cu contract individual de muncă într-o autoritate sau instituție publică: primărie, consiliu județean, minister, agenție, serviciu public ori altă instituție administrativă.

Cadrele didactice, cercetătorii științifici și persoanele care lucrează în domeniul literar-artisitic, singurele exceptate specific de la suspendarea contractului de muncă

Cadrele didactice sunt exceptate expres prin art. 209 alin. (3) din Codul administrativ, care prevede că „sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice”. Excepția este susținută și de art. 96 din Legea nr. 161/2003, aplicabil personalului contractual prin noul art. 550 alin. (6).

Prin urmare, profesorii pot continua activitatea didactică și pot exercita mandatul de consilier local sau județean, fără suspendarea contractului de muncă. Aceeași excepție se aplică cercetătorilor științifici și persoanelor care desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice. Excepția nu se aplică automat personalului administrativ, tehnic sau auxiliar din unitățile de învățământ.

Noul art. 553² alin. (2) lit. l) din Codul administrativ acordă un termen de 15 zile calendaristice pentru efectuarea demersurilor necesare încetării incompatibilității.

Termenul-limită este azi 25 august 2026, inclusiv.

Persoanele vizate trebuie să depună imediat la angajator o notificare sau cerere scrisă și înregistrată prin care solicită suspendarea contractului individual de muncă, în temeiul:

* art. 550 alin. (6) din Codul administrativ;

* art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 161/2003;

* art. 50 lit. i) din Codul muncii.

Din 26 august 2026, lipsa unui asemenea demers poate constitui abatere disciplinară și poate conduce la o evaluare a incompatibilității de către Agenția Națională de Integritate.

Nu intră automat în această situație toate persoanele plătite din fonduri publice. Personalul suport, personalul cu statut special și angajații companiilor de stat trebuie analizați separat, în funcție de postul ocupat și de legislația specială aplicabilă.

Dacă există orice neclaritate privind încadrarea postului, persoana respectivă trebuie să solicite urgent un punct de vedere scris compartimentului juridic și departamentului de resurse umane. Important este ca demersul să fie făcut și înregistrat cel târziu la 25 august 2026”, este mesajul care a circulat noaptea trecută pe grupurile de partid.