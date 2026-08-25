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Gabriela Firea denunță implicarea Bruxellesului în disputa Legii ANI: „Este o presiune politică”

Gabriela Firea denunță implicarea Bruxellesului în disputa Legii ANI: „Este o presiune politică”
Gabriela Firea (FOTO - Facebook.com/gabifirea)
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Gabriela Firea critică faptul că liderii europeni se implică în „bucătăria internă” a țării noastre.  Europarlamentara e de părere că cererea de blocare a celor 770 de milioane de euro din PNRR, trimisă Ursulei von der Leyen, nu este nimic mai mult decât „o intoxicație” și rezultatul „minciunilor celor din USR”. Firea o simte ca pe o presiune politică orechestrată de Partidul Uniunea Salvați România.

Gabriela Firea spune că România își poate rezolva problemele fără ajutor extern

Firea a susținut printr-un mesaj pe pagina ei de Facebook că România poate sa-și faci și singură ordine în propria ogradă i că nu ar trebui să-și negocieze statutul de drept cu partenerii externi. Scrisoarea liderilor europeni. Liderii celor mai mari grupuri politice pro-europene din Parlamentul European, Manfred Weber (președintele Partidului Popular European) și Valérie Hayer (președinta Renew Europe), i-au trimis o scrisoare Ursulei von der Leyen, unde solicită de urgență intervenția Comisiei până la finalul lunii.

Firea: USR e în stare să-și trădeze țara pentru Frtiz

Gabriela Firea a transmis că această cerere de blocare a celor 770 de milioane de euro din PNRR, e de fapt rezultatul intoxicației unor minciuni venite din partea USR. Europarlamentara susține că USR e un partid capabil să-și trădeze țara la Bruxelles ca să-și protejeze interesul și liderul de partid.

România vrea și poate să-și facă singură ordine în propria „ogradă”. Și nici nu-și negociază statul de drept cu partenerii externi !
Cererea de blocare a celor 770 de milioane de euro din PNRR, transmisă de liderii europeni ai RENEW și PPE, este rezultatul direct al intoxicărilor și minciunilor USR la nivel european. Asistăm la acțiunile unui partid dispus să-și saboteze propria țară la Bruxelles doar pentru a-și proteja un lider prins în conflict de interese, cu o decizie definitivă a instanței.
Statul de drept înseamnă aplicarea legii pentru toți”, a scris Gabriela Firea.

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Firea spune că Fritz nu e singurul care rămâne fără mandat, alți 47 de aleși locali sunt în aceeași situație

Europarlamentara a declarat că Fritz a fost acuzat de doua instanțe pentru conflict de interese și menținerea lui funcție nu înseamnă stat de drept. Aceasta a adăugat că Legea ANI a fost analizată de CCR și nu e ceva ce îl visează strict doar pe Dominic Fritz, iar ceea ce au transmis politicienii români mai departe liderilor europeni e o minciună și o manipulare. După promulgarea lehii, 47 de aleși locali vor rămâne fără mandate.
„Menținerea în funcție ale unui primar dovedit că a fost în conflict de interese, în disprețul deciziilor definitive ale Justiției, nu înseamnă stat de drept. Dominic Fritz a fost condamnat de două instanțe pentru conflict de interese, conform unei legislații naționale aflate în vigoare de mulți ani.
Legea ANI a fost analizată de CCR și este în deplin acord cu Constituția. Această lege nu îl vizează doar pe liderul USR, aceasta fiind o minciună prin care politicienii români i-au manipulat pe liderii europeni. Alți 47 de aleși locali vor rămâne fără mandat din motive de incompatibilitate sau conflict de interese”, a mai menționat Gabriela Firea.

Firea susține că PNL ar trebui să apere public Legea ANI pe care au votat-o

PNL ar trebui să apere public Legea ANI pe care a votat-o în Parlament, în loc să tacă în fața demersului european de blocare a celor 770 de milioane de euro din PNRR. Ea susține că România și-a îndeplinit corect obligațiile din PNRR, iar solicitarea de blocare a banilor reprezintă o presiune politică și o „mistificare” alimentată de USR.
Interesant este că parlamentarii PNL au votat Legea ANI. În calitatea lor de membri PPE, liberalii au obligația să iasă public, să spună adevărul și să demonteze această mistificare. România a îndeplinit corect acel jalon PNRR, iar legea servește statului de drept prin consolidarea integrității. Tăcerea PNL ar însemna dezicerea de propriul vot și o complicitate cu USR, în dauna țării și a banilor care ni se cuvin pe drept.
 PSD consideră demersul de la nivel european drept o presiune politică injustă, determinată pur și simplu de necunoașterea și ignorarea faptelor reale. PSD rămâne consecvent: la votul final din Senat, vom susține varianta Legii ANI exact în acord cu opinia judecătorilor Curții Constituționale”, a relatat europarlamentara Gabriela Firea.

Dominic Fritz spune că legea ANI nu ar trebui recompensată prin fonduri PNRR

 

Dominic Fritz a declarat că legea ANI, care conține amendamentul pe care îl numește „anti-Timișoara”, a fost adoptată de Camera Deputaților cu voturile PSD, PNL și UDMR, în timp ce USR a votat împotrivă. Acesta e de părere că e o „monstruozitate abuzivă”.

Legea ANI a trecut ieri cu 183 de voturi pentru și 84 împotrivă. ANI a stabilit că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese. Potrivit Înaltei Curți, Fritz a participat la emiterea unui act administrativ care putea aduce un beneficiu unei persoane de la care primise anterior un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale. Curtea de Apel Timișoara a menținut raportul ANI, iar în iunie 2026 Înalta Curte a confirmat definitiv această situație.

Legea ANI este legea care stabilește regulile cu privire la integritatea persoanelor care ocupă funcții publice: declarații de avere și interese, incompatibilități și conflicte de interese. Astfel, Fritz are la dispoziție 30 de zile să își predea mandatul de primar al Timișoarei. În acest scenariu, vor avea loc alegeri locale anticipate la primăria municipiului cât de curând.

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