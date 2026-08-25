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O structură ritualică legată de solstițiu, cu 1.000 de ani mai veche decât Stonehenge, a fost descoperită în Cehia

O structură ritualică legată de solstițiu, cu 1.000 de ani mai veche decât Stonehenge, a fost descoperită în Cehia
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Arheologii au descoperit în Republica Cehă o structură ritualică preistorică orientată către Soare și Lună, potrivit livescience.com.

Arheologii din Republica Cehă au descoperit o structură preistorică despre care cred că a fost un centru ritualic legat de mișcările Soarelui și ale Lunii. Centrul are o vechime de aproximativ 6.500 de ani, fiind cu circa 1.000 de ani mai vechi decât Stonehenge.

Cultul taurului

Structura a fost descoperită la Chleby, în regiunea Boemia Centrală. Arheologii au identificat o incintă circulară formată dintr-un șanț cu un diametru de aproximativ 230 de metri și o adâncime de 2,5 metri. Douăsprezece căi de acces către centrul incintei erau amplasate în diverse puncte de-a lungul șanțului, a precizat echipa într-un comunicat de presă din 18 august.

Arheologii presupun că pereții incintei erau formați, cel mai probabil, din stâlpi de lemn. Pe baza oaselor de animale găsite în șanț, experții consideră că intrările erau decorate cu cranii și coarne de taur.

„Cultul taurului a reprezentat un simbol religios important în rândul primelor comunități de agricultori și este cunoscut din numeroase regiuni ale Europei preistorice”, a declarat Jan Turek, arheolog la Universitatea Carolină din Praga, implicat în cercetare. În cadrul acestor culturi neolitice, taurii erau, probabil, simboluri ale forței și fertilității.

Soarele și Luna

Forma și orientarea misterioasei structuri sunt neobișnuite pentru un sit din epoca de piatră, au remarcat arheologii.

„Incintele circulare sunt complet necunoscute în regiunea noastră pentru această perioadă, ceea ce face ca situl să fie deja unul excepțional”, a declarat Petr Krištuf, profesor de arheologie la Universitatea din Boemia de Vest (Republica Cehă) și coordonator al echipei de cercetare.

„Însă, pe măsură ce am început să analizăm în detaliu amplasarea intrărilor, a devenit evident că dispunerea acestora nu era întâmplătoare. Geometria lor creează un sistem care permitea observarea celor mai importante momente ale ciclurilor solare și lunare.”

Mai exact, cele 12 intrări erau orientate astfel încât persoanele aflate în interiorul incintei să poată observa evenimente astronomice importante, precum poziția extremă a Lunii pe orizont în cadrul ciclului său de 18,6 ani. De asemenea, prin intermediul intrărilor structurii, se puteau observa răsăritul Soarelui la solstițiul de vară – cea mai lungă zi a anului – și apusul acestuia la solstițiul de iarnă – cea mai scurtă zi a anului.

„Pentru comunitățile agricole preistorice, legătura dintre răsăritul soarelui și solstițiul de vară simboliza un început, în timp ce apusul și solstițiul de iarnă reprezentau un sfârșit”, a spus Krištuf. „Același principiu poate fi observat de-a lungul axei principale a monumentului Stonehenge. Acum putem vedea că acest sit a fost conceput în mod similar.”

A fost construită o așezare obișnuită

Ulterior, se pare că scopul ritualic al structurii de la Chleby s-a schimbat sau s-a pierdut cu totul. Săpăturile anterioare efectuate în sit au scos la iveală mormintele a 18 persoane aparținând culturii Únětice din epoca bronzului (aproximativ 2300–1600 î.Hr.) – o cultură caracterizată prin practici funerare și artefacte unice, inclusiv Discul ceresc de la Nebra. Este posibil ca situl să-și fi păstrat rolul ritualic în acea perioadă. Totuși, în epoca fierului (aproximativ 800 î.Hr. – 1 î.Hr.), peste situl de la Chleby a fost construită o așezare.

„Până în epoca fierului, monumentul pare să-și fi pierdut definitiv semnificația inițială. Șanțul a fost umplut treptat, iar pe locul fostului sanctuar a fost ridicată o așezare obișnuită”, a declarat Krištuf.

Cercetările sunt în desfășurare, iar arheologii intenționează să analizeze solul sitului pentru a afla mai multe despre oamenii care au trăit acolo în trecut.

„Pe lângă artefacte și rămășițe umane, oamenii lasă în urmă urme chimice în sol. Acestea ne pot ajuta să înțelegem modul în care a fost utilizat acest sit excepțional în diferite perioade ale preistoriei”, a precizat în comunicat Jan Fišer, arheolog la Universitatea din Hradec Králové (Republica Cehă), implicat și el în cercetare.

sursă foto: Universitatea din Boemia de Vest

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